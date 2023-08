Erneut ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat am Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Moskau meldete indes die Zerstörung eines Aufklärungsboots der ukrainischen Streitkräfte im Schwarzen Meer.

Waldbrände nahe Alexandroupolis weiter außer Kontrolle

Alexandroupolis - Bei teils stürmischen Winden haben sich mindestens fünf große Waldbrände in Griechenland in der Nacht auf Dienstag unkontrolliert weiter ausgebreitet. Besonders stark betroffen war Dienstagfrüh die nordöstliche Hafenstadt Alexandroupolis. Dort erreichte das Feuer, das den vierten Tag in Folge brannte, Siedlungen nahe der Stadt. Feuerwehrleute und Bewohner kämpften die ganze Nacht über gegen die Flammen, wie das Staatsfernsehen zeigte. Zahlreiche Ortschaften wurden evakuiert.

Kalifornien kam bei Tropensturm "Hilary" glimpflich davon

Los Angeles - Teile Kaliforniens sind am Montagabend noch unter Wasser gestanden, Schlamm und Geröll blockierten Straßen, doch der Sonnenstaat ist nach dem Durchzug von Tropensturm "Hilary" ersten Einschätzungen zufolge glimpflich davongekommen. Bis jetzt seien keine Verletzungen oder Todesfälle bekannt geworden, zog Brian Ferguson, Sprecher der kalifornischen Katastrophenschutzbehörde, laut "New York Times" Bilanz. Die Vorbereitungen und Warnungen im Vorfeld hätten sich ausgezahlt.

Thailändischer Ex-Premier bei Rückkehr aus Exil festgenommen

Bangkok - Nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil ist der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra bei seiner Rückkehr nach Thailand festgenommen worden. Der Milliardär landete am frühen Dienstag in einem Privatjet auf dem Flughafen Don Mueang in Bangkok, wo er von hunderten Anhängern begrüßt wurde. Anschließend wurde er zum Obersten Gericht gebracht, wo er wegen drei Verurteilungen, die in seiner Abwesenheit ergangen waren, zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.

Biden besucht nach Feuerkatastrophe die Insel Maui

Maui - Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Staat Hawaii mit weit mehr als hundert Toten hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Der Präsident und First Lady Jill Biden flogen im Helikopter über die ausgebrannte Feuerzone, um sich aus der Luft ein Bild von der Zerstörung zu machen. Bei einem Rundgang in den Ruinen der fast vollständig zerstörten Stadt Lahaina traf Biden Einsatzkräfte und Überlebende der tödlichsten Brände in den USA in mehr als 100 Jahren.

Forstinger-Pleite: Forderungen von 21,2 Mio. Euro angemeldet

Wien - Bei der heutigen Gerichtstagsatzung zur Insolvenz des Autozubehör-Händlers Forstinger wurden von 236 Gläubigern und 522 Dienstnehmern Forderungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro angemeldet. Anerkannt wurden davon 14,5 Mio. Euro. Der restliche Betrag wurde vorerst formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen, teilten heute Creditreform, AKV und KSV mit.

SPÖ will keine volle Erhöhung von Luxuspensionen

Wien - Geht es nach der SPÖ, sollen Luxuspensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöht werden. Die Anpassung der Ruhensbezüge mit dem gesetzlichen Wert von 9,7 Prozent soll nur bis zur ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (2023: 5.850 Euro) erfolgen. Bei Pensionen darüber läge die Deckelung somit bei 567 Euro. Für den dafür nötigen Beschluss im Nationalrat brauchen die Sozialdemokraten eine Zweidrittelmehrheit.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften BRICS kommt ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bisher gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "BRICS plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

