Heuer deutlich weniger Einbürgerungen als 2022

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich im ersten Halbjahr um 18,3 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres verringert. "Der Rückgang ist vorrangig auf die geringeren bisher gemeldeten Fälle der Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria in einer Aussendung am Dienstag. Die Staatsbürgerschaft wurde 2023 an 6.658 Personen verliehen, davon 833 mit Wohnsitz im Ausland.

Erneut ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat am Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Moskau meldete indes die Zerstörung eines Aufklärungsboots der ukrainischen Streitkräfte im Schwarzen Meer.

Zwei Österreicher nach Eisabbruch in der Schweiz vermisst

Grindelwald - Nach einem Eisabbruch mit Lawinenabgang in der Schweiz werden eine Frau und ein Mann aus Österreich vermisst. Die beiden Bergsteiger wurden mutmaßlich bereits vor knapp einer Woche in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn in Grindelwald verschüttet. Seitdem getroffene Abklärungen hätten konkrete Hinweise darauf ergeben, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern.

Ableitung von Fukushima-Kühlwasser soll Donnerstag starten

Tokio - Ungeachtet großer Sorgen unter Fischern und Nachbarstaaten beginnt Japan mit der umstrittenen Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer. Die Verklappung soll am Donnerstag beginnen, sofern das Wetter mitspielt. Das entschied das Kabinett von Premier Fumio Kishida am Dienstag. Kishidas Regierung argumentiert, dass auf dem Gelände der Atomruine der Platz zur Lagerung des Kühlwassers ausgehe und dadurch die Stilllegungsarbeiten behindert würden.

Thailändischer Ex-Premier bei Rückkehr aus Exil festgenommen

Bangkok - Nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil ist der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra bei seiner Rückkehr nach Thailand festgenommen worden. Der Milliardär landete am frühen Dienstag in einem Privatjet auf dem Flughafen Don Mueang in Bangkok, wo er von hunderten Anhängern begrüßt wurde. Anschließend wurde er zum Obersten Gericht gebracht, wo er wegen drei Verurteilungen, die in seiner Abwesenheit ergangen waren, zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die Allianz fünf aufstrebender Volkswirtschaften BRICS kommt ab Dienstag zu ihrem 15. Gipfel in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen. Im Vordergrund des Spitzentreffens, das bis Donnerstag dauert, steht die Erweiterung der Gruppe. Bisher gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "BRICS plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen.

Forstinger-Pleite: Forderungen von 21,2 Mio. Euro angemeldet

Wien - Bei der heutigen Gerichtstagsatzung zur Insolvenz des Autozubehör-Händlers Forstinger wurden von 236 Gläubigern und 522 Dienstnehmern Forderungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro angemeldet. Anerkannt wurden davon 14,5 Mio. Euro. Der restliche Betrag wurde vorerst formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen, teilten heute Creditreform, AKV und KSV mit.

SPÖ will keine volle Erhöhung von Luxuspensionen

Wien - Geht es nach der SPÖ, sollen Luxuspensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöht werden. Die Anpassung der Ruhensbezüge mit dem gesetzlichen Wert von 9,7 Prozent soll nur bis zur ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (2023: 5.850 Euro) erfolgen. Bei Pensionen darüber läge die Deckelung somit bei 567 Euro. Für den dafür nötigen Beschluss im Nationalrat brauchen die Sozialdemokraten eine Zweidrittelmehrheit.

