Heuer deutlich weniger Einbürgerungen als 2022

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich im ersten Halbjahr um 18,3 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres verringert. "Der Rückgang ist vorrangig auf die geringeren bisher gemeldeten Fälle der Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria in einer Aussendung am Dienstag. Die Staatsbürgerschaft wurde 2023 an 6.658 Personen verliehen, davon 833 mit Wohnsitz im Ausland.

Über 20 Jahre vermisst: Gletscherleiche in Osttirol entdeckt

Matrei in Osttirol - Ein Bergführer hat Mitte August am Schlatenkees auf einer Seehöhe von 2.900 Metern im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol die Leiche eines vermutlich seit 2001 vermissten damals 37-jährigen Tourengehers entdeckt. Wenige Meter unter dem Auffindungsort befand sich ein Rucksack, der laut Polizei "augenscheinlich" der Gletscherleiche zuzuordnen sei. Dort wurde neben Bargeld eine Bankkarte sowie ein Führerschein aufgefunden.

Angespannte Lage bei Waldbränden im Nordosten Griechenlands

Alexandroupolis - In der Nacht auf Dienstag haben Feuerwehrleute und Anrainer vielerorts in Griechenland erneut verzweifelt versucht, Häuser und Ortschaften vor gewaltigen Bränden zu retten. Besonders angespannt ist die Situation im Nordosten des Landes: Fernsehbilder zeigten, wie die Menschen in den Vororten der Hafenstadt Alexandroupolis um ihre Häuser kämpften. Das Universitätskrankenhaus sowie zahlreiche umliegende Ortschaften der Stadt wurden evakuiert.

Forstinger-Pleite: Forderungen von 21,2 Mio. Euro angemeldet

Wien - Bei der heutigen Gerichtstagsatzung zur Insolvenz des Autozubehör-Händlers Forstinger wurden von 236 Gläubigern und 522 Dienstnehmern Forderungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro angemeldet. Anerkannt wurden davon 14,5 Mio. Euro. Der restliche Betrag wurde vorerst formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen, teilten heute Creditreform, AKV und KSV mit.

SPÖ will keine volle Erhöhung von Luxuspensionen

Wien - Geht es nach der SPÖ, sollen Luxuspensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöht werden. Die Anpassung der Ruhensbezüge mit dem gesetzlichen Wert von 9,7 Prozent soll nur bis zur ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (2023: 5.850 Euro) erfolgen. Bei Pensionen darüber läge die Deckelung somit bei 567 Euro. Für den dafür nötigen Beschluss im Nationalrat brauchen die Sozialdemokraten eine Zweidrittelmehrheit.

Zwei Österreicher nach Eisabbruch in der Schweiz vermisst

Grindelwald - Nach einem Eisabbruch mit Lawinenabgang in der Schweiz werden eine Frau und ein Mann aus Österreich vermisst. Die beiden Bergsteiger wurden mutmaßlich bereits vor knapp einer Woche in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn in Grindelwald verschüttet. Seitdem getroffene Abklärungen hätten konkrete Hinweise darauf ergeben, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern.

Kalifornien kam bei Tropensturm "Hilary" glimpflich davon

Los Angeles - Teile Kaliforniens sind am Montagabend noch unter Wasser gestanden, Schlamm und Geröll blockierten Straßen, doch der Sonnenstaat ist nach dem Durchzug von Tropensturm "Hilary" ersten Einschätzungen zufolge glimpflich davongekommen. Bis jetzt seien keine Verletzungen oder Todesfälle bekannt geworden, zog Brian Ferguson, Sprecher der kalifornischen Katastrophenschutzbehörde, laut "New York Times" Bilanz. Die Vorbereitungen und Warnungen im Vorfeld hätten sich ausgezahlt.

Brennerbahnstrecke ab Mittwoch wieder freigegeben

Innsbruck/Brenner/Bozen - Die seit 6. August wegen Bauarbeiten gesperrte Brennerbahnstrecke wird ab morgen, Mittwoch, nach zweieinhalb Wochen planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben. 50 Sanierungsmaßnahmen seien erfolgreich umgesetzt worden, hieß es seitens der ÖBB in einer Aussendung. Dafür seien 15 Millionen Euro geflossen. 2.500 Meter Gleise wurden neu verlegt. Die ÖBB zählten 4.000 Stück Schwellen und 5.000 Tonnen Gleisschotter. Neben Gleis- und Tunnelbaumaßnahmen wurden auch Mauern saniert.

