Heuer deutlich weniger Einbürgerungen als 2022

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich im ersten Halbjahr um 18,3 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres verringert. "Der Rückgang ist vorrangig auf die geringeren bisher gemeldeten Fälle der Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria in einer Aussendung am Dienstag. Die Staatsbürgerschaft wurde 2023 an 6.658 Personen verliehen, davon 833 mit Wohnsitz im Ausland.

Fünfjährige in Therme ertrunken: Vater verurteilt

Eisenstadt - Ein 39-jähriger Wiener, dessen fünfjährige Tochter im März in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ertrunken ist, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden. Der Mann hatte seine beiden Kinder alleine gelassen und war für über 20 Minuten ins Thermenrestaurant und in den Außenbereich gegangen. Vor Gericht bekannte er sich unter Tränen schuldig.

Spaniens König setzt Gespräche über Regierungsbildung fort

Madrid - König Felipe VI. hat in Spanien am Dienstag seine Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs zur Bildung einer neuen Regierung fortgesetzt. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wollte der Monarch nachmittags in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez von der Sozialistischen Partei PSOE und Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o von der konservativen Volkspartei PP empfangen.

Regierungsparteien üben scharfe Kritik an Kickl

Wien - Nach dem Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei den ORF-"Sommergesprächen" am Montag hagelt es Kritik vonseiten der Regierungsparteien ÖVP und Grüne: "Herbert Kickl ist die größte Gefahr für die Sicherheit Österreichs", meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Dienstag in einer Aussendung. Offenbar habe Kickl ein Problem mit der Polizei und dem Verfassungsschutz, die die Demokratie vor extremen Strömungen schützen.

Zwei Österreicher nach Eisabbruch in der Schweiz vermisst

Grindelwald - Nach einem Eisabbruch mit Lawinenabgang in der Schweiz werden eine Frau und ein Mann aus Österreich vermisst. Die beiden Bergsteiger, laut orf.at stammen sie aus Vorarlberg, wurden vermutlich vor knapp einer Woche in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn in Grindelwald verschüttet. Seitdem getroffene Abklärungen hätten konkrete Hinweise darauf ergeben, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern.

Über 20 Jahre vermisst: Gletscherleiche in Osttirol entdeckt

Matrei in Osttirol - Ein Bergführer hat Mitte August am Schlatenkees auf einer Seehöhe von 2.900 Metern im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol die Leiche eines vermutlich seit 2001 vermissten damals 37-jährigen Tourengehers entdeckt. Wenige Meter unter dem Auffindungsort befand sich ein Rucksack, der laut Polizei "augenscheinlich" der Gletscherleiche zuzuordnen sei. Dort wurde neben Bargeld eine Bankkarte sowie ein Führerschein aufgefunden.

Bub bei Schießerei in Südfrankreich getötet

Nimes - Ein zehnjähriger Bub ist bei einer Auseinandersetzung im Drogenmilieu im südfranzösischen N�mes getötet worden. Es sei offenbar um eine Abrechnung zwischen Drogenhändlern gegangen, teilte Innenminister G�rald Darmanin Dienstagfrüh mit. "Dies ist ein riesiges Drama, das nicht ungestraft bleiben wird. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Drogenhändler festgenommen und wird ihre Präsenz mit aller Entschlossenheit verstärken", kündigte der Minister an.

UN prüft Österreichs Einhaltung von Behindertenrechten

Wien - Ob Österreich seine menschenrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Menschen mit Behinderung erfüllt hat, ist Inhalt einer Staatenprüfung durch den Fachausschuss in Genf. Dieser prüft heute und morgen, ob und inwiefern die Republik Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) eingehalten hat. Die Ergebnisse der Prüfung werden zu verbindlichen Empfehlungen führen. Der Verein BIZEPS ortete "geschönte Darstellungen der Republik".

