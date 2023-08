18 tote Migranten bei Waldbränden im Nordosten Griechenlands

Alexandroupolis - Bei den Waldbränden im Nationalpark Dadia in Nordostgriechenland sind am Dienstag die verbrannten Leichen von 18 Menschen nahe der Grenze zur Türkei entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Region werde von Migranten häufig als Route für den Übertritt von der Türkei in die Europäische Union genutzt.

Gastronomen uneins über Herkunftskennzeichnung

Wien - Ab 1. September tritt in Österreich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Kantinenessen in Kraft. Eine solche Kennzeichnung wird auch für die Gastronomie gefordert. Der Gastronom und frühere NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn wehrt sich dagegen, weil er den bürokratischen Aufwand für zu hoch hält, wie er im Ö1-"Mittagsjournal" sagte. Erich Mayrhofer, Inhaber des Landgasthofes Bärenwirt, versteht die Aufregung wiederum nicht. Auch innerhalb der ÖVP ist man sich uneins.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die sogenannten BRICS-Staaten wollen auf ihrem in Südafrika stattfindenden Gipfel über eine Erweiterung des Staatenbundes beraten. Man habe dazu "ähnliche Vorstellungen" wie China, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Dienstag. Die BRICS-Gruppe, der zudem Russland, Brasilien und Indien angehören, sei ein äußerst wichtiges Forum für die internationale Zusammenarbeit.

Spaniens König setzt Gespräche über Regierungsbildung fort

Madrid - König Felipe VI. hat in Spanien am Dienstag seine Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs zur Bildung einer neuen Regierung fortgesetzt. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wollte der Monarch nachmittags in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez von der Sozialistischen Partei PSOE und Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o von der konservativen Volkspartei PP empfangen.

Niger nach Militärputsch von Afrikanischer Union suspendiert

Addis Abeba/Niamey - Knapp einen Monat nach dem Militärputsch im Niger hat die Afrikanische Union (AU) die Mitgliedschaft des westafrikanischen Landes suspendiert. Die Entscheidung sei bis zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in dem Land mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern gültig, teilte die AU am Dienstag mit und bezog sich dabei auf ein Treffen des AU-Sicherheitsrates in der vergangenen Woche.

Regierungsparteien üben scharfe Kritik an Kickl

Wien - Nach dem Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei den ORF-"Sommergesprächen" am Montag hagelt es Kritik vonseiten der Regierungsparteien ÖVP und Grüne: "Herbert Kickl ist die größte Gefahr für die Sicherheit Österreichs", meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Dienstag in einer Aussendung. Offenbar habe Kickl ein Problem mit der Polizei und dem Verfassungsschutz, die die Demokratie vor extremen Strömungen schützen.

Riskante Rettungsaktion bei Seilbahn in Pakistan

Islamabad - In Pakistan haben Spezialeinheiten eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn begonnen. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie sich ein Soldat aus einem Militärhubschrauber zu einer Gondel abseilte, in der sechs Schüler und zwei Erwachsene in einer Höhe von mehreren Hundert Metern festsaßen. Am Nachmittag kreisten mehrere Helikopter über der Schlucht im Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

Rauch hält nichts von Pflege-Gastarbeitern

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält nichts davon, ausländische Pflegekräfte nur auf Zeit nach Österreich zu holen, wie es FPÖ-Obmann Herbert Kickl beim ORF-"Sommergespräch" am Montag vorgeschlagen hatte. Im Anschluss an ein Treffen am Dienstag mit seinen deutschsprachigen Amtskollegen, mit denen er bei der Gewinnung ausländischer Pflegekräfte zusammenarbeiten möchte, betonte Rauch: "Wir müssen diesen Menschen eine Perspektive für ein Leben in Österreich eröffnen."

Wiener Börse tendiert im Verlauf klar höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf ihre Mittagsgewinne ausgebaut. Starke Vorgaben aus den USA beflügelten zuletzt auch europaweit. Der ATX steigerte sich gegen 14.15 Uhr um 1,11 Prozent auf 3.149,97 Einheiten. Nach einer Verlustwarnung rückten die Anteilsscheine der UBM in den Fokus und rasselten um über neun Prozent in die Tiefe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red