20 Tote bei Waldbränden im Nordosten Griechenlands

Alexandroupolis/Santa Cruz de Tenerife/Rom - Achtzehn verbrannte Leichen, vermutlich handelt es sich dabei um Migranten, sind am Dienstag im Nationalpark Dadia in Nordgriechenland gefunden worden, insgesamt zählt man 20 Todesopfer. In dieser Region wüten die Waldbrände bereits den vierten Tag und sind wie auch andernorts nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die erweiterte Region um den Grenzfluss Evros ist eine beliebte Route für Migranten, die den Fluss von der Türkei nach Griechenland Richtung EU überqueren.

Rettungsmission an Seilbahn in Pakistan unterbrochen

Islamabad - In Pakistan haben Spezialkräfte mit Einbruch der Dunkelheit ihre Rettungsaktion an der Gondel unterbrochen. Als Grund nannte die Polizei am Dienstag auch schlechtes Wetter in der bergigen Region im Landesnorden. Zuvor hatten Spezialkommandos bereits zwei Kinder gerettet. Zwei Erwachsene und vier Schüler befänden sich noch in der Gondel. Diese hing seit rund zwölf Stunden nur noch an einem Stahlseil, nachdem zwei Drähte gerissen waren.

BRICS-Gipfel in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

Johannesburg - Die sogenannten BRICS-Staaten wollen auf ihrem in Südafrika stattfindenden Gipfel über eine Erweiterung des Staatenbundes beraten. Man habe dazu "ähnliche Vorstellungen" wie China, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Dienstag. Die BRICS-Gruppe, der zudem Russland, Brasilien und Indien angehören, sei ein äußerst wichtiges Forum für die internationale Zusammenarbeit.

Regierungsparteien üben scharfe Kritik an Kickl

Wien - Nach dem Auftritt von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei den ORF-"Sommergesprächen" am Montag hagelt es Kritik vonseiten der Regierungsparteien ÖVP und Grüne: "Herbert Kickl ist die größte Gefahr für die Sicherheit Österreichs", meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Dienstag in einer Aussendung. Offenbar habe Kickl ein Problem mit der Polizei und dem Verfassungsschutz, die die Demokratie vor extremen Strömungen schützen.

Gastronomen uneins über Herkunftskennzeichnung

Wien - Ab 1. September tritt in Österreich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Kantinenessen in Kraft. Eine solche Kennzeichnung wird auch für die Gastronomie gefordert. Der Gastronom und frühere NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn wehrt sich dagegen, weil er den bürokratischen Aufwand für zu hoch hält, wie er im Ö1-"Mittagsjournal" sagte. Erich Mayrhofer, Inhaber des Landgasthofes Bärenwirt, versteht die Aufregung wiederum nicht. Auch innerhalb der ÖVP ist man sich uneins.

Niger nach Militärputsch von Afrikanischer Union suspendiert

Addis Abeba/Niamey - Knapp einen Monat nach dem Militärputsch im Niger hat die Afrikanische Union (AU) die Mitgliedschaft des westafrikanischen Landes suspendiert. Die Entscheidung sei bis zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in dem Land mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern gültig, teilte die AU am Dienstag mit und bezog sich dabei auf ein Treffen des AU-Sicherheitsrates in der vergangenen Woche.

Spaniens Sanchez zu "Kuss-Gate": Entschuldigung nicht genug

Madrid - Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez hat die Entschuldigung von Fußball-Verbandschef Luis Rubiales nach dem "Kuss-Gate" um die spanischen Weltmeisterinnen als "nicht genug" bezeichnet. "Er muss sich viel klarer und überzeugender entschuldigen", sagte Sanchez im Rahmen eines Medientermins am Dienstag. "Er muss mehr Schritte unternehmen, um ein Verhalten aufzuklären, das inakzeptabel ist."

Berichte: Angriff mit Shahed-Drohnen auf Saporischschja

Saporischschja - Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine ist Medienberichten zufolge in der Nacht auf Dienstag mit Shahed-Drohnen angegriffen worden. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe via Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei.

