Alle acht Personen aus Gondel in Pakistan gerettet

Islamabad - Bei der riskanten Rettungsmission aus der Gondel einer Seilbahn in Pakistan sind am Dienstagabend alle acht Personen - sechs Kinder und zwei Erwachsene - gerettet worden. Zuerst hatte der interimsmäßige Premierminister Anwaar-ul-Haq Kakar die Rettung aller Kinder auf Twitter (X) berichtet. Die Gondel hing nur noch an einem Stahlseil, nachdem zwei Drähte in der Früh gerissen waren.

20 Tote bei Waldbränden im Nordosten Griechenlands

Alexandroupolis/Santa Cruz de Tenerife/Rom - Achtzehn verbrannte Leichen sind am Dienstag im Nationalpark Dadia in Nordgriechenland gefunden worden. Es handelt sich vermutlich um Migranten. In dieser Region wüten die Waldbrände bereits den vierten Tag und sind wie auch andernorts nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die erweiterte Region um den Grenzfluss Evros ist eine beliebte Route für Migranten, die den Fluss von der Türkei nach Griechenland Richtung EU überqueren. Die Zahl der Toten stieg auf insgesamt 20.

Selenskyj freut sich über westliche Militärhilfe

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach seiner Rückkehr aus Griechenland bei europäischen Ländern für neue Zusagen bezüglich der Militär- und Aufbauhilfe bedankt. "Es gibt Flugzeuge für die Ukraine. Es gibt zusätzliche Panzertechnik und wir stärken die Luftabwehr", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Das Video wurde diesmal in einem Zug aufgenommen, mit dem Selenskyj nach einer mehrtägigen Reise durch verschiedene EU-Länder zurück nach Kiew fuhr.

Ranghoher russischer General Surowikin laut Medien abgesetzt

Moskau - Der im Krieg gegen die Ukraine wichtige Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, General Sergej Surowikin, ist laut Medien zwei Monate nach dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner seines Amtes enthoben worden. Surowikin werde abgesetzt, bleibe aber unter der Verfügungsgewalt des Verteidigungsministeriums, schrieb der Ex-Chefredakteur des aufgelösten liberalen Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, auf Telegram unter Berufung auf einen offiziellen Erlass.

Spaniens Oppositionsführer mit Regierungsbildung beauftragt

Madrid - Spaniens König Felipe VI. hat Spaniens konservativen Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o (PP) am Dienstag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Feij�o gewann Ende Juli die vorgezogenen Parlamentswahlen gegen den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez. Eigentlich sind es nur vier Stimmen, die den bisherigen konservativen Oppositionsführer für eine absolute Mehrheit von 176 Mandaten fehlen, um die Macht im Land zu übernehmen.

Ramaphosa unterstreicht Bedeutung der BRICS-Staaten

Johannesburg - Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der BRICS-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa zum Abschluss des ersten Gipfeltags in Johannesburg. Auf der Agenda des Treffens zwischen den fünf Ländern steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der BRICS-Gruppe.

Georgia-Anklage: Trump meldet sich Donnerstag im Gefängnis

Washington/Atlanta - Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich nach der Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia im Bezirksgefängnis in Atlanta den Behörden stellen. Trump schrieb auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social, er werde am Donnerstag nach Atlanta reisen, um sich dort von einer "radikal linken" Staatsanwältin festnehmen zu lassen.

Toto Cutugno im Alter von 80 Jahren gestorben

Rom - Der italienischer Liedermacher Toto Cutugno, bekannt durch seinen Welthit "L'Italiano" von 1983, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Cutugno, der seit Jahren an Tumor litt, starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik, teilte sein Manager Danilo Mancuso mit. In den letzten Monaten hatte sich der Zustand des Sängers, der am 7. Juli seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, verschlechtert. Das Begräbnis ist am Donnerstag in Mailand geplant.

