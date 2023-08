Sobotka verstört über Kickls Stasi-Sager

Wien - Eine Aussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-"Sommergespräch" hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) schwer verärgert: Kickl hatte die Interview-Location, das Sprechzimmer für Abgeordnete im Parlament, mit einem "Stasi-Verhörzimmer" verglichen. "Das ist nicht nur ein verstörender Vergleich, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass man wirklich das Maß verloren hat", so Sobotka zur APA.

Schengen-Veto - Karner empfängt rumänischen Amtskollegen

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Mittwoch den rumänischen Vizepremier und Innenminister Cătălin Predoiu zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Die Themen werden unter anderem Migration, der europäische Asyl- und Migrationspakt und die polizeiliche Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sein, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums vom Dienstag. Rumänien verurteilt das Veto Karners gegen den Schengen-Beitritt scharf.

Drei Tote bei russischen Angriffen in Donezk in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei Angriffen der russischen Artillerie in zwei Dörfern nahe der ukrainischen Kleinstadt Lyman sind am Dienstagabend drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verwundet, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der ostukrainischen Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, im Onlinedienst Telegram.

Erste TV-Debatte der Republikaner ohne Trump

Washington - Die führenden Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner - aber nicht der hoch favorisierte Ex-Präsident Donald Trump - treten Mittwochabend bei ihrer ersten Fernsehdebatte gegeneinander an. An der vom rechten Nachrichtensender Fox News übertragenen Diskussionsrunde nehmen acht konservative Politiker teil, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantisHalHaley und New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie.

Alle acht Personen aus Gondel in Pakistan gerettet

Islamabad - Bei der riskanten Rettungsmission aus der Gondel einer Seilbahn in Pakistan sind am Dienstagabend alle acht Personen - sechs Kinder und zwei Erwachsene - gerettet worden. Zuerst hatte der interimsmäßige Premierminister Anwaar-ul-Haq Kakar die Rettung aller Kinder auf Twitter (X) berichtet. Die Gondel hing nur noch an einem Stahlseil, nachdem zwei Drähte in der Früh gerissen waren.

Ramaphosa unterstreicht Bedeutung der BRICS-Staaten

Johannesburg - Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der BRICS-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa zum Abschluss des ersten Gipfeltags in Johannesburg. Auf der Agenda des Treffens zwischen den fünf Ländern steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der BRICS-Gruppe.

Spaniens Oppositionsführer mit Regierungsbildung beauftragt

Madrid - Spaniens König Felipe VI. hat Spaniens konservativen Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o (PP) am Dienstag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Feij�o gewann Ende Juli die vorgezogenen Parlamentswahlen gegen den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez. Eigentlich sind es nur vier Stimmen, die den bisherigen konservativen Oppositionsführer für eine absolute Mehrheit von 176 Mandaten fehlen, um die Macht im Land zu übernehmen.

