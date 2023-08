Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind zuletzt mehrfach unter Beschuss geraten.

Erneut Drohnen bei Moskau abgefangen

Moskau - Russische Luftabwehrsysteme haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums drei Drohnen über Moskau abgeschossen. Die Trümmer einer der abgefangenen Drohnen hätten ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt, die beiden anderen seien von Luftabwehrsystemen westlich der russischen Hauptstadt abgeschossen worden, teilt das Militär mit.

Waldbrände im Nordosten Griechenlands breiten sich aus

Athen - Die großen Wald- und Buschbrände im Nordosten Griechenlands haben sich in der Nacht auf Mittwoch weiter Richtung Westen ausgebreitet. Wie der Staatssender ERT in der Früh berichtete, brannte es nun auch in Richtung der Stadt Komotini. Die größte Feuerfront tobte weiterhin im Nationalpark Dadia in Richtung türkischer Grenze - nunmehr den fünften Tag in Folge. Auch in Athen blieb die Situation angespannt; dort brennt es seit Dienstag westlich in der Vorstadt Aspropyrgos.

Österreichs Immos im internationalen Vergleich extrem teuer

Wien - Die jahrelang steigenden Wohnungspreise haben Österreich auch im internationalen Vergleich zu einem der teuersten Pflaster für Immobilien gemacht. Im bundesweiten Schnitt sind für den Kauf einer freifinanzierten Neubauwohnung 4.925 Euro pro Quadratmeter zu zahlen - nur Israel ist mit 5.701 Euro teurer, wie aus dem aktuellen Deloitte Property Index hervorgeht, der die Preise in 27 Ländern (in Europa und Israel) durchleuchtet. Auf Platz drei rangiert Deutschland mit 4.800 Euro.

Sobotka verstört über Kickls Stasi-Sager

Wien - Eine Aussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-"Sommergespräch" hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) schwer verärgert: Kickl hatte die Interview-Location, das Sprechzimmer für Abgeordnete im Parlament, mit einem "Stasi-Verhörzimmer" verglichen. "Das ist nicht nur ein verstörender Vergleich, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass man wirklich das Maß verloren hat", so Sobotka zur APA.

Schengen-Veto - Karner empfängt rumänischen Amtskollegen

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Mittwoch den rumänischen Vizepremier und Innenminister Cătălin Predoiu zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Die Themen werden unter anderem Migration, der europäische Asyl- und Migrationspakt und die polizeiliche Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sein, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums vom Dienstag. Rumänien verurteilt das Veto Karners gegen den Schengen-Beitritt scharf.

Amnesty appelliert beim Thema Asyl an "humanitäre Tradition"

Wien - Shoura Hashemi, seit August neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, fordert beim Thema Asyl die "Wiederbelebung der humanitären Tradition, die es in Österreich in den 1980-er und frühen 1990-er Jahren einmal gegeben hat". Sie selbst sei 1987 mit ihrer Familie aus politischen Gründen aus dem Iran geflüchtet: "Wir konnten ganz legal nach Österreich, mit einem Kontingent des Innenministeriums. So etwas würde ich mir heute für Afghanistan wünschen."

Thailands inhaftierter Ex-Premier Thaksin im Krankenhaus

Bangkok - Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist in der ersten Nacht seiner Haft nach der Rückkehr aus dem langjährigen Exil in ein Krankenhaus gebracht worden. Thaksin habe ein Engegefühl in der Brust und hohen Blutdruck gehabt und sei deshalb gegen 2 Uhr morgens in das Polizeikrankenhaus in Bangkok eingeliefert worden, teilte die Strafvollzugsbehörde am Mittwoch mit.

