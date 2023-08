Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind zuletzt mehrfach unter Beschuss geraten.

Sobotka verstört über Kickls Stasi-Sager

Wien - Eine Aussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl im ORF-"Sommergespräch" hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) schwer verärgert: Kickl hatte die Interview-Location, das Sprechzimmer für Abgeordnete im Parlament, mit einem "Stasi-Verhörzimmer" verglichen. "Das ist nicht nur ein verstörender Vergleich, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass man wirklich das Maß verloren hat", so Sobotka zur APA.

Waldbrände im Nordosten Griechenlands breiten sich aus

Athen - Die großen Wald- und Buschbrände im Nordosten Griechenlands haben sich in der Nacht auf Mittwoch weiter Richtung Westen ausgebreitet. Wie der Staatssender ERT in der Früh berichtete, brannte es nun auch in Richtung der Stadt Komotini. Die größte Feuerfront tobte weiterhin im Nationalpark Dadia in Richtung türkischer Grenze - nunmehr den fünften Tag in Folge. Auch in Athen blieb die Situation angespannt; dort brennt es seit Dienstag westlich in der Vorstadt Aspropyrgos.

Nachtquartier für Frauen nach Obdachlosen-Tötungen eröffnet

Wien - Vor dem Hintergrund der tödlichen Angriffe auf Obdachlose hat der Fonds Soziales Wien (FSW) am Mittwoch im Gebäudekomplex des Obdach Favorita ein Nachtquartier für Frauen eröffnet. Damit sollen in den Stunden von 18.00 bis 8.00 Uhr bis zu 20 weibliche Klientinnen "sicher durch die Nacht kommen", hieß es in einer Aussendung. Dafür wurden die aktuell leer stehenden Räumlichkeiten des Winterpakets der Wiener Wohnungslosenhilfe umfunktioniert, bestätigte der FSW der APA.

Schweinefleischwaren aus Südosteuropa nicht mitbringen

Wien - Reiserückkehrende aus Südosteuropa werden dringend gewarnt, Schweinefleischprodukte nach Österreich mitzunehmen. Grund ist eine Zunahme der Schweinepest-Fälle vor allem in beliebten Urlaubsländern wie Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina, betonten die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und das österreichische Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch. Vor allem Fleisch aus privater Erzeugung stelle ein Risiko dar.

Weltgrößte Computerspiele-Messe in Köln gestartet

Köln - Die weltgrößte Computer- und Videospielmesse Gamescom startete am Mittwoch in Köln. Entwickler, Händler und anderes Fachpersonal der Branche sowie Journalisten und einige ausgewählte Fans sind am ersten Messetag zugelassen. Von Donnerstag bis Sonntag darf dann jeder in die Hallen der Kölner Messe. Für Samstag ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.

