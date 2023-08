Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind zuletzt mehrfach unter Beschuss geraten.

2023 schon 1.233 neue Personalzugänge beim Bundesheer

Wien - Das Bundesheer hat heuer bereits Verträge für neue Ausrüstung mit einem Volumen von 390 Millionen Euro abgeschlossen. Außerdem konnte man 1.233 neue Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete im Bundesheer aufnehmen, zog Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über das erste Halbjahr 2023 Bilanz. Trotz großer Herausforderungen sei man auf einem "sehr guten Weg", ist sie überzeugt.

Hitzewellen in Österreich häufiger und länger geworden

Wien - Hitzewellen sind in Österreich verglichen mit der Zeit bis 1990 um rund 50 Prozent häufiger und ein paar Tage länger geworden. Solche heißen Perioden werden definiert mit einer Serie von zumindest drei Tagen über 30 Grad nacheinander, die von Tagen zwischen 25 und 30 Grad unterbrochen werden können, solange die mittlere Maximaltemperatur der Periode bei 30 Grad bleibt. Die aktuelle Hitzewelle dauert laut Geosphere Austria im Norden und Osten bereits mehr als zehn Tage an.

Noch über 1.100 Vermisste nach Brandkatastrophe auf Hawaii

Maui - Zwei Wochen nach der Brandkatastrophe auf der hawaiianischen Insel Maui steht die Zahl der Todesopfer weiter nicht fest. Bis Dienstag (Ortszeit) wurden 115 Opfer gefunden, doch noch immer gelten mehr als 1.100 Menschen nach Angaben der US-Bundespolizei (FBI) als vermisst. Bei der Suche nach ihnen "sind wir wirklich auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen", sagte FBI-Sonderagent Steven Merrill.

Waldbrände im Nordosten Griechenlands breiten sich aus

Athen - Böses Erwachen für Millionen Griechen und Touristen am Mittwoch in Griechenland: Diesige, verqualmte Luft noch Hunderte Kilometer von den Bränden entfernt, ein von Rauchschwaden verdeckter Himmel und die Sonne lediglich als kleiner leuchtender Punkt am Horizont erwartete sie am Morgen. Den fünften Tag in Folge kämpft das Land weiter gegen gewaltige Vegetationsbrände. Vor allem die Feuerfronten im Nordosten breiteten sich noch weiter aus.

Letzte Vorbereitungen für Ableitung von Fukushima-Kühlwasser

Tokio - Kurz vor der geplanten und äußerst umstrittenen Einleitung von Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean laufen die letzten Vorbereitungen. Die Betreiberfirma Tepco erklärte am Mittwoch, am Vorabend sei ein erster Kubikmeter des Kühlwassers mit rund 1200 Kubikmeter Meerwasser verdünnt worden. Den Angaben zufolge wurden vorher fast alle radioaktiven Bestandteile bis auf Tritium herausgefiltert.

Diskussion um Bargeld für Karas "erschreckend"

Wien - Der ÖVP-Politiker und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, kritisiert nun ebenfalls den Vorstoß seines Parteichefs, Bundeskanzler Karl Nehammer, das Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern. "Es ist für mich erschreckend, wie viel Zeit in eine Diskussion fließt, bei der die Faktenlage so klar ist", sagte er in der Wochenzeitung "Die Zeit". Das Bargeld brauche nicht gerettet werden, weil es nicht in Gefahr sei.

Nachtquartier für Frauen nach Obdachlosen-Tötungen eröffnet

Wien - Vor dem Hintergrund der tödlichen Angriffe auf Obdachlose hat der Fonds Soziales Wien (FSW) am Mittwoch im Gebäudekomplex des Obdach Favorita ein Nachtquartier für Frauen eröffnet. Damit sollen in den Stunden von 18.00 bis 8.00 Uhr bis zu 20 weibliche Klientinnen "sicher durch die Nacht kommen", hieß es in einer Aussendung. Dafür wurden die aktuell leer stehenden Räumlichkeiten des Winterpakets der Wiener Wohnungslosenhilfe umfunktioniert, bestätigte der FSW der APA.

