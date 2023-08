Ermittlungen rund um Ministeriumsumfragen bei Demox-Institut

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt rund um von mehreren ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebenen Umfragen beim Demox-Institut. Es gehe um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen - "durch die Beauftragung von Ministeriumsumfragen mangels sachlicher Notwendigkeit", gab die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.

Tote und Verletzte durch russische Angriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - Durch russischen Beschuss und Angriffe mit Drohnen sind in der Ukraine mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy wurden in der Stadt Romny bei einem Drohnenangriff auf eine Schule mindestens zwei Lehrer getötet, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch mit. Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden laut Behörden drei Zivilisten getötet. Im südukrainischen Gebiet Cherson starb mindestens ein Mensch durch russische Attacken.

BRICS-Staaten debattieren gemeinsame Währung und Erweiterung

Johannesburg - Die BRICS-Staaten haben am Mittwoch auf ihrem Gipfel über eine Erweiterung und die Möglichkeit diskutiert, Geschäfte ohne die Nutzung von Dollar abzuwickeln. Man habe über die Verwendung lokaler Währungen gesprochen, um gegenseitigen Handel und Investitionen zu erleichtern, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber am Mittwoch. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte in einer Video-Botschaft, dass Russland den nächsten Gipfel ausrichten wolle.

Banken verzichten bei Krediten auf Spesen und Verzugszinsen

Wien - Die heimischen Banken stellen Unterstützung für Kreditnehmende in Aussicht, die aufgrund der steigenden Zinsen unter Druck geraten sind. So sollen in den nächsten zwölf Monaten bei Immo-Krediten keine Mahnspesen und Verzugszinsen verrechnet werden, kündigte der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. In Einzelfällen seien auch Stundungen oder eine Laufzeitenverlängerung möglich.

Ischgl - Alle Klagen gegen Land und Bund in Tirol vom Tisch

Ischgl/Innsbruck - Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) von Juni sind nun alle 130 Einzelklagen und die noch am Landesgericht Innsbruck anhängige Sammelklage in der Causa Ischgl rechtswirksam zurückgezogen worden. Das bestätigte Gerichtssprecherin Birgit Fink der APA nach einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch. Damit ist gegen Land Tirol und Bund in der Causa nichts mehr am Landesgericht Innsbruck anhängig.

Waldbrände im Nordosten Griechenlands breiten sich aus

Athen - Böses Erwachen für Millionen Griechen und Touristen am Mittwoch in Griechenland: Diesige, verqualmte Luft noch Hunderte Kilometer von den Bränden entfernt, ein von Rauchschwaden verdeckter Himmel und die Sonne lediglich als kleiner leuchtender Punkt am Horizont erwartete sie am Morgen. Den fünften Tag in Folge kämpft das Land weiter gegen gewaltige Vegetationsbrände. Vor allem die Feuerfronten im Nordosten breiteten sich noch weiter aus.

Karner lehnt Schengen-Beitritt Rumäniens weiter ab

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Mittwoch nach einem Treffen mit dem rumänischen Vizepremier und Innenminister Cătălin Predoiu in Wien betont, an einer Ablehnung einer Schengen-Aufnahme Rumäniens vorerst festhalten zu wollen. Es könne derzeit keine Änderung geben, da das "System als Ganzes nicht funktioniert, wenn Sie so wollen, kaputt ist", so der Innenminister. Dennoch lobte Karner die Zusammenarbeit mit Bukarest, die erste Ergebnisse und Erfolge vorweisen könne.

FPÖ sieht in e-Fuels Mittel gegen Migration aus Nordafrika

Wien - Die FPÖ hat heute die Werbetrommel für synthetisch hergestellte Treibstoffe ("e-Fuels") gerührt und dafür ein neues Argument vorgebracht. Da die Herstellung sehr energieintensiv ist und dafür Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen in Nordafrika errichtet werden sollen könnte dies auch zu mehr Wohlstand in der Region führen - und damit zu weniger Migration. Damit würde man der "Asylindustrie" Wind aus den Segeln nehmen, so Umweltsprecher Walter Rauch am Mittwoch.

