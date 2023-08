Indien gelang Mondlandung

Neu-Delhi/Wien - Indien hat als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Die Mondsonde "Chandrayaan-3" habe am Mittwochabend indischer Ortszeit wie geplant auf dem Erdtrabanten aufgesetzt, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. "Sanfte Landung auf dem Mond. Indien ist auf dem Mond", sagte der Chef der Weltraumbehörde ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, kurz danach.

Tote und Verletzte durch russische Angriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - Durch russischen Beschuss und Angriffe mit Drohnen sind in der Ukraine mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy wurden in der Stadt Romny bei einem Drohnenangriff auf eine Schule mindestens zwei Lehrer getötet, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch mit. Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden laut Behörden drei Zivilisten getötet. Im südukrainischen Gebiet Cherson starb mindestens ein Mensch durch russische Attacken.

BRICS-Staaten debattieren gemeinsame Währung und Erweiterung

Johannesburg - Die BRICS-Staaten haben am Mittwoch auf ihrem Gipfel über eine Erweiterung und die Möglichkeit diskutiert, Geschäfte ohne die Nutzung von Dollar abzuwickeln. Man habe über die Verwendung lokaler Währungen gesprochen, um gegenseitigen Handel und Investitionen zu erleichtern, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber am Mittwoch. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte in einer Video-Botschaft, dass Russland den nächsten Gipfel ausrichten wolle.

Ermittlungen rund um Ministeriumsumfragen bei Demox-Institut

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt rund um von mehreren ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebenen Umfragen beim Demox-Institut. Es gehe um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen - "durch die Beauftragung von Ministeriumsumfragen mangels sachlicher Notwendigkeit", gab die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Banken stellen Unterstützung für Kreditnehmende in Aussicht

Wien - Die Banken greifen Kreditnehmenden, die wegen des steigenden Zinsdrucks in Not geraten, mit einem Verzicht auf Mahnspesen und Verzugszinsen unter die Arme. Außerdem beraten sie über einen Hilfstopf im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich, verkündete der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Willibald Cernko, am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Für Sparzinsen wird es ein Transparenzportal geben.

Waldbrände im Nordosten Griechenlands breiten sich aus

Athen - Böses Erwachen für Millionen Griechen und Touristen am Mittwoch in Griechenland: Diesige, verqualmte Luft noch Hunderte Kilometer von den Bränden entfernt, ein von Rauchschwaden verdeckter Himmel und die Sonne lediglich als kleiner leuchtender Punkt am Horizont erwartete sie am Morgen. Den fünften Tag in Folge kämpft das Land weiter gegen gewaltige Vegetationsbrände. Vor allem die Feuerfronten im Nordosten breiteten sich noch weiter aus.

Karner lehnt Schengen-Beitritt Rumäniens weiter ab

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Mittwoch nach einem Treffen mit dem rumänischen Vizepremier und Innenminister Cătălin Predoiu in Wien betont, an einer Ablehnung einer Schengen-Aufnahme Rumäniens vorerst festhalten zu wollen. Es könne derzeit keine Änderung geben, da das "System als Ganzes nicht funktioniert, wenn Sie so wollen, kaputt ist", so der Innenminister. Dennoch lobte Karner die Zusammenarbeit mit Bukarest, die erste Ergebnisse und Erfolge vorweisen könne.

Hitzewellen in Österreich häufiger und länger geworden

Wien - Hitzewellen sind in Österreich verglichen mit der Zeit bis 1990 um rund 50 Prozent häufiger und ein paar Tage länger geworden. Solche heißen Perioden werden definiert mit einer Serie von zumindest drei Tagen über 30 Grad nacheinander, die von Tagen zwischen 25 und 30 Grad unterbrochen werden können, solange die mittlere Maximaltemperatur der Periode bei 30 Grad bleibt. Die aktuelle Hitzewelle dauert laut Geosphere Austria im Norden und Osten bereits mehr als zehn Tage an.

Wiener Börse rutscht ins Minus. ATX verliert 0,9 %.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch im Verlauf tiefer in die Verlustzone gerutscht. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX bei 3.111,65 Punkten 0,86 Prozent tiefer. Nachdem Zumtobel am Dienstagabend seine Umsatzprognose gesenkt hat und nun von einem Rückgang im "einstelligen mittleren Prozentbereich" ausgeht, gaben die Titel 2,8 Prozent nach. Die deutlichsten Verluste verzeichneten im prime Segment die Papiere von Kapsch TrafficCom mit minus vier Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red