Söldnerchef Prigoschin offenbar bei Flugzeugabsturz getötet

Moskau - Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija listete ihn wie auch den Chef der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin unter den zehn Menschen an Bord der abgestürzten Maschine auf. Zuvor hatte das Katastrophenschutz-Ministerium erklärt, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt aber noch nicht vor.

Schallenberg: "Wir werden Russland nicht davonkommen lassen"

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Mittwoch wegen der russischen Invasion der Ukraine eine klare Botschaft nach Moskau gesendet. Beim Gipfeltreffen der Krim-Plattform, an dem Schallenberg laut Aussendung des Außenministeriums am Nachmittag virtuell teilgenommen hat, meinte er laut Redetext: "Wir werden Russland nicht mit diesem Verbrechen davonkommen lassen. Österreich setzt sich an vorderster Front für die Einrichtung eines Sondertribunals ein."

Anklage in Georgia: Trump will sich den Behörden stellen

Atlanta (Georgia)/Washington - Nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia wird sich der frühere US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta den Behörden stellen. Trump schrieb auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social, niemand habe je für die Integrität von Wahlen gekämpft wie er. Dafür werde er sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) "mit Stolz festnehmen" lassen.

Simbabwe-Wahl wegen "Verzögerungen" um einen Tag verlängert

Harare/Washington - In Simbabwe sind die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aufgrund "logistischer Verzögerungen" verlängert worden. Präsident Emmerson Mnangagwa verkündete am Mittwochabend eine Verlängerung um einen Tag, um allen 6,6 Millionen Wahlberechtigten die Stimmabgabe zu ermöglichen. Viele Wahllokale hatten mit großer Verspätung geöffnet. Oppositionsführer Nelson Chamisa warf der Regierung indes Wahlmanipulation und Einschüchterung von Wählern vor.

Wenig Kritik an Trump bei Debatte der US-Republikaner

Milwaukee (Wisconsin)/Washington - Bei der ersten TV-Debatte der Republikaner zur US-Präsidentschaftswahl 2024 haben die Bewerber einander einen Schlagabtausch zu Sachfragen geliefert, Attacken auf ihren Kontrahenten Donald Trump aber weitgehend vermieden. Einzig Chris Christie, der vermutlich chancenlose Ex-Gouverneur von New Jersey, griff Trump deutlich an. Zu den Themen der Debatte zählten Abtreibungsverbote, Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Kampf gegen illegale Einwanderung aus Mexiko.

OStA-Chef Fuchs nach Berufung in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, steht am Donnerstag erneut in Tirol vor Gericht. Nach dem Freispruch vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss, der Mitte März ergangen war, hatte die Staatsanwaltschaft volle Berufung angemeldet. Nun wird das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) darüber entscheiden.

