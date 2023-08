Söldnerchef Prigoschin offenbar bei Flugzeugabsturz getötet

Moskau - Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija listete ihn wie auch den Chef der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin unter den zehn Menschen an Bord der abgestürzten Maschine auf. Zuvor hatte das Katastrophenschutz-Ministerium erklärt, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt aber noch nicht vor.

Brände in Griechenland toben weiter

Athen - In mehreren Regionen Griechenlands haben auch am Donnerstagmorgen kleinere und größere Wald- und Buschbrände getobt. Allerdings gibt es Hoffnung, wie zahlreiche Feuerwehrleute und Bürgermeister aus den betroffenen Regionen im griechischen Rundfunk (ERT) sagten. "Sieben Löschhelikopter sind mit dem ersten Tageslicht eingesetzt worden. Und die Winde haben endlich nachgelassen", sagten übereinstimmend zwei Bürgermeister der Region rund um das Parnitha-Gebirge im Norden Athens.

Schießerei in kalifornischer Biker-Bar: Mindestens 5 Tote

Trabuco Canyon - Bei einer Schießerei in einer Bar im kalifornischen Orange County sind mindestens fünf Personen getötet und weitere sechs angeschossen worden. Das berichtete CBS Los Angeles am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Quellen. KCAL News berichtete, der Schütze sei von Hilfssheriffs niedergeschossen worden, ob er noch am Leben ist, sei aber nicht bekannt.

Anklage in Georgia: Trump will sich den Behörden stellen

Atlanta (Georgia)/Washington - Nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia wird sich der frühere US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta den Behörden stellen. Trump schrieb auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social, niemand habe je für die Integrität von Wahlen gekämpft wie er. Dafür werde er sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) "mit Stolz festnehmen" lassen.

Wenig Kritik an Trump bei Debatte der US-Republikaner

Milwaukee (Wisconsin)/Washington - Bei der ersten parteiinternen Fernsehdebatte der Republikaner zur US-Präsidentschaftswahl 2024 haben sich die Bewerber vor allem einen Schlagabtausch zu Sachfragen geliefert - Attacken auf ihren populären Kontrahenten Donald Trump blieben weitgehend aus. Der Ex-Präsident, der in Umfragen das Feld klar anführt, hatte seine Teilnahme an der Debatte am Mittwoch in Milwaukee im Vorfeld abgesagt.

OStA-Chef Fuchs nach Berufung in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, steht am Donnerstag erneut in Tirol vor Gericht. Nach dem Freispruch vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss, der Mitte März ergangen war, hatte die Staatsanwaltschaft volle Berufung angemeldet. Nun wird das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) darüber entscheiden.

Simbabwe-Wahl wegen "Verzögerungen" um einen Tag verlängert

Harare/Washington - In Simbabwe sind die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aufgrund "logistischer Verzögerungen" verlängert worden. Präsident Emmerson Mnangagwa verkündete am Mittwochabend eine Verlängerung um einen Tag, um allen 6,6 Millionen Wahlberechtigten die Stimmabgabe zu ermöglichen. Viele Wahllokale hatten mit großer Verspätung geöffnet. Oppositionsführer Nelson Chamisa warf der Regierung indes Wahlmanipulation und Einschüchterung von Wählern vor.

Japan beginnt Einleitung von Fukushima-Kühlwasser ins Meer

Fukushima - Japan hat mit der umstrittenen Einleitung gefilterten und verdünnten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer begonnen. Das gab der Betreiberkonzern Tepco am Donnerstag bekannt. Ungeachtet großer Sorgen unter Fischern und Nachbarstaaten wie China leitete Tepco den ersten Schub an aufbereitetem Wasser in einen hierfür in den Pazifik gebauten, einen Kilometer langen Tunnel ein.

