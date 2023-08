Freispruch für OStA-Leiter Fuchs in Berufung bestätigt

Innsbruck/Wien - Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) hat am Donnerstag in einer Berufungsverhandlung den in erster Instanz erfolgten Freispruch für den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, bestätigt. Der vollen Berufung der Staatsanwaltschaft - also wegen Nichtigkeit und Schuld - wurde nicht Folge geleistet. Fuchs war Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen worden. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

BRICS-Gruppe erweitert sich um sechs Mitgliedstaaten

Johannesburg - Die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden mit 1. Jänner 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte. Südafrika hat derzeit den Vorsitz des Staatenbundes inne, dem bisher außerdem Brasilien, Russland, Indien und China angehören.

Griechische Brände die größten in Geschichte der EU

Athen - Die Waldbrände im griechischen Alexandroupolis sind nach Angaben der EU-Kommission die größten in der Geschichte der Europäischen Union. Mittlerweile seien mehr als 73.000 Hektar verbrannt, schrieb der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, am Donnerstag auf Twitter (X). Man müsse sich weiter um Prävention bemühen.

Waffen bei elf Abnehmern von illegalem Händler beschlagnahmt

Wien - Bei Razzien bei elf Abnehmern eines illegalen Waffenhändlers sind am Dienstag in sechs Bundesländern mehr als 100 Waffen sichergestellt worden. Darunter waren Faustfeuerwaffen, Hieb- und Stichwaffen, Kriegsmaterial sowie zahlreiches Zubehör und Munitionsmengen im fünfstelligen Bereich. Die Einsätze erfolgten zeitgleich in Ober- und Niederösterreich, Salzburg, Tirol, im Burgenland und in der Steiermark. Es gab eine Festnahme, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit.

Raab denkt über Leistungspflicht bei Deutschkursen nach

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Derzeit gelte lediglich eine Teilnahmepflicht, um die Sozialhilfe nicht zu verlieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein "gewisses Sprachniveau" erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes am Donnerstag.

Zwei Senioren starben bei Badeunfällen in Wien

Wien - Zwei ältere Personen sind am Mittwoch nach Badeunfällen in Wien nur noch tot geborgen worden. Nach einer 87-Jährigen wurde laut Polizei bereits ab Dienstag gesucht, nachdem sie nach dem Schwimmen im Kuchelauer Hafenbecken an der Donau im Bezirk Döbling nicht mehr auffindbar war. Die Leiche wurde aber erst am Mittwochvormittag gefunden. Am Abend starb ein 86-Jähriger beim Baden im Donaustädter Mühlwasser, einem ehemaligen Arm der Donau.

AK Wien verzeichnet mehr Probleme mit ÖGK

Wien - Fehlerhafte Krankengeld-Auszahlungen oder kurzfristige Abschreibungen vom Krankenstand - die Arbeiterkammer Wien beklagt massive Probleme mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Im ersten Halbjahr 2023 sind demnach die Interventionen der Sozialversicherungsberatung der AK Wien bei der ÖGK auf 126 gestiegen, in den ersten sechs Monaten 2022 waren es noch 75 Fälle, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

US-Journalist Gershkovich: U-Haft in Russland verlängert

Moskau - Ein Gericht in Russland hat die Untersuchungshaft des US-Journalisten Evan Gershkovich um drei Monate verlängert. Die Haftzeit werde bis zum 30. November verlängert, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau am Donnerstag mit. Der Reporter des "Wall Street Journal" war im März wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden.

