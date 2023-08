Freispruch für OStA-Leiter Fuchs in Berufung bestätigt

Innsbruck/Wien - Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) hat am Donnerstag in einer Berufungsverhandlung den in erster Instanz erfolgten Freispruch für den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, bestätigt. Der vollen Berufung der Staatsanwaltschaft - also wegen Nichtigkeit und Schuld - wurde nicht Folge geleistet. Fuchs war Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen worden. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Kiew dementiert Involvierung in mutmaßlichen Prigoschin-Tod

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj nichts mit dem mutmaßlichen Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin zu tun. "Jeder weiß, wer etwas damit zu tun hat", sagte Selenskyj. Gleichzeitig nutze der Tod der Söldnerführung Kiew "im bestimmten Sinne". Tags zuvor war im russischen Gebiet Twer ein Privatjet von Prigoschins Unternehmen abgestürzt. An Bord sollen sich sowohl Prigoschin selbst als auch der eigentliche Kommandant Dmitri Utkin befunden haben.

Ukrainische Flagge auf Halbinsel Krim gehisst

Kiew (Kyjiw) - Ein ukrainisches Spezialkommando hat nach Geheimdienstangaben einen Einsatz auf der Halbinsel Krim ausgeführt und die ukrainische Fahne auf der von Russland annektierten Halbinsel gehisst. Bei dem Einsatz habe "der Feind Verluste unter seinen Männern" erlitten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag im Onlinedienst Telegram mit. Zudem sei Ausrüstung zerstört worden. "Und die Nationalflagge wehte wieder auf der ukrainischen Krim."

Nehammer sichert Ukraine Österreichs Solidarität zu

Wien/Berlin - Zum zweiten ukrainischen Nationalfeiertag seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) dem "ukrainischen Volk, das seit nunmehr über 1,5 Jahren um seine Heimat kämpft" Österreichs Solidarität zugesichert. Als sichtbares Zeichen dafür werde das Äußere Burgtor Donnerstagabend in den Landesfarben der Ukraine "blau & gelb" beleuchtet, schrieb Nehammer auf Twitter (X). Ins selbe Horn blies auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

BRICS-Gruppe erweitert sich um sechs Mitgliedstaaten

Johannesburg - Die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden mit 1. Jänner 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte. Südafrika hat derzeit den Vorsitz des Staatenbundes inne, dem bisher außerdem Brasilien, Russland, Indien und China angehören.

Griechische Brände die größten in Geschichte der EU

Athen - Die Waldbrände im griechischen Alexandroupolis sind nach Angaben der EU-Kommission die größten in der Geschichte der Europäischen Union. Mittlerweile seien mehr als 73.000 Hektar verbrannt, schrieb der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, am Donnerstag auf Twitter (X). Man müsse sich weiter um Prävention bemühen.

Raab denkt über Leistungspflicht bei Deutschkursen nach

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Derzeit gelte lediglich eine Teilnahmepflicht, um die Sozialhilfe nicht zu verlieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein "gewisses Sprachniveau" erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes am Donnerstag.

Erdbeben der Magnitude 3,1 bei Gloggnitz

Gloggnitz - Im Raum Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat am Donnerstagnachmittag einmal mehr die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Magnitude 3,1 gegen 13.45 Uhr seien von der Bevölkerung "teils als beängstigend" beschrieben worden, berichtete Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst). Das Beben sei im Bereich des Epizentrums stark spürbar gewesen.

Wiener Börse legt leicht zu

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin leicht im Plus präsentiert. Der ATX verbesserte sich um 0,20 Prozent auf 3.105 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine freundliche Tendenz zu beobachten. Vor allem im Technologiebereich sorgte der US-Tech-Riese Nvidia mit überraschend starken Zahlen für gute Stimmung. In Wien zogen die AT&S-Aktie daraufhin um vier Prozent hoch. Mit Zahlenvorlagen rückten CA Immo, EVN und UNIQA ins Blickfeld.

