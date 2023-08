Ermittlungen nach mutmaßlichem Tod von Wagner-Chef

Moskau - Nach dem mutmaßlichen Tod des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz haben die russischen Behörden Ermittlungen aufgenommen. Das für schwere Straftaten zuständige Untersuchungskomitee erklärte am Donnerstag, wegen "Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr" zu ermitteln. Das Komitee schickte demnach ein Ermittlerteam an die Absturzstelle. Einflussreiche Kreml-Unterstützer glauben an ein Attentat.

Türkische Notenbank setzt Jumbo-Zinsschritt gegen Inflation

Ankara - Die türkische Zentralbank geht mit einem überraschenden, sehr großen Zinsschritt gegen die ausufernde Inflation vor. Die Währungshüter beschlossen am Donnerstag, den Schlüsselsatz um 7,50 Prozentpunkte auf 25 Prozent hochzusetzen, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Es ist bereits die dritte Zinserhöhung, seitdem sie unter ihrer neuen Chefin Hafize Gaye Erkan eine Kurswende eingeleitet hat. Volkswirte hatten einen deutlich kleineren Zinsschritt erwartet.

BRICS-Gruppe erweitert sich um sechs Mitgliedstaaten

Johannesburg - Die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden mit 1. Jänner 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte. Südafrika hat derzeit den Vorsitz des Staatenbundes inne, dem bisher außerdem Brasilien, Russland, Indien und China angehören.

Raab denkt über Leistungspflicht bei Deutschkursen nach

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Derzeit gelte lediglich eine Teilnahmepflicht, um die Sozialhilfe nicht zu verlieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein "gewisses Sprachniveau" erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes am Donnerstag.

Griechische Brände die größten in Geschichte der EU

Athen - Die Waldbrände im griechischen Alexandroupolis sind nach Angaben der EU-Kommission die größten in der Geschichte der Europäischen Union. Mittlerweile seien mehr als 73.000 Hektar verbrannt, schrieb der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, am Donnerstag auf Twitter (X). Man müsse sich weiter um Prävention bemühen.

Erdbeben der Magnitude 3,1 bei Gloggnitz

Gloggnitz - Im Raum Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat am Donnerstagnachmittag einmal mehr die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Magnitude 3,1 gegen 13.45 Uhr seien von der Bevölkerung "teils als beängstigend" beschrieben worden, berichtete Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst). Das Beben sei im Bereich des Epizentrums stark spürbar gewesen.

