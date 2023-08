Putin bestätigt indirekt den Tod von Söldner-Chef Prigoschin

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt den Tod des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau bestätigt. Putin kondolierte am Donnerstag in einer Fernsehansprache Prigoschins Familie und würdigte ihn als talentierten Geschäftsmann. Zu der Ursache des Absturzes am Vortag sagte Putin, es müssten die Ermittlungen abgewartet werden. Dies würden Zeit in Anspruch nehmen. Es war das erste Mal, dass sich Putin zu dem Absturz äußerte.

Türkische Notenbank setzt Jumbo-Zinsschritt gegen Inflation

Ankara - Die türkische Zentralbank geht mit einem überraschenden, sehr großen Zinsschritt gegen die ausufernde Inflation vor. Die Währungshüter beschlossen am Donnerstag, den Schlüsselsatz um 7,50 Prozentpunkte auf 25 Prozent hochzusetzen, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Es ist bereits die dritte Zinserhöhung, seitdem sie unter ihrer neuen Chefin Hafize Gaye Erkan eine Kurswende eingeleitet hat. Volkswirte hatten einen deutlich kleineren Zinsschritt erwartet.

Eisschwund hat katastrophale Folgen für Kaiserpinguine

Cambridge - Kaiserpinguine leiden offenbar massiv unter dem Verschwinden von Meereis in der Antarktis. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des British Antarctic Survey führte das starke Schmelzen des Eises im vergangenen Jahr zum Tod aller Küken in vier von fünf Kolonien in der Bellingshausensee. Satellitenbilder zeigten demnach, dass die von Pinguinen als Brutstätten verwendeten Eisflächen verschwunden waren, bevor die Küken ihr wasserdichtes Gefieder ausbilden konnten.

BRICS-Gruppe erweitert sich um sechs Mitgliedstaaten

Johannesburg - Die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer wird um sechs Länder erweitert. Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Argentinien, Ägypten und Äthiopien werden mit 1. Jänner 2024 aufgenommen, wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag beim Gipfel der Allianz in Johannesburg ankündigte. Südafrika hat derzeit den Vorsitz des Staatenbundes inne, dem bisher außerdem Brasilien, Russland, Indien und China angehören.

Raab denkt über Leistungspflicht bei Deutschkursen nach

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein "gewisses Sprachniveau" erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes am Donnerstag. Die Grünen lehnen "Verschärfungen unter dem Deckmantel 'Leistungspflicht'" ab.

Griechische Brände die größten in Geschichte der EU

Athen - Die Waldbrände im griechischen Alexandroupolis sind nach Angaben der EU-Kommission die größten in der Geschichte der Europäischen Union. Mittlerweile seien mehr als 73.000 Hektar verbrannt, schrieb der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, am Donnerstag auf Twitter (X). Man müsse sich weiter um Prävention bemühen.

"Taxi" nach Hause: Wiener sprang auf Güterzug auf

Wien - Ein 20-Jähriger hat einen halsbrecherischen Stunt am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in Wien-Floridsdorf mit Beinverletzungen überstanden: Der Mann sprang am Heimweg von einer Feier auf einen Güterzug, weil er nicht mehr zu Fuß gehen wollte. Bei der S-Bahnstation Brünner-Straße hüpfte er hinunter und landete im Gleisbett der Eisenbahnbrücke. Die Feuerwehr musste ihn mit einer Drehleiter von der Brücke holen, hieß es von der Berufsrettung zur APA. Er wurde in ein Spital gebracht.

Dutzende Wahlbeobachter in Simbabwe festgenommen

Harare - Im Zuge der Präsidentenwahl in Simbabwe hat die Polizei 39 Wahlbeobachter zweier regierungskritischer Bürgerinitiativen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Wahlprozess gestört zu haben, wie der Polizeisprecher Paul Nyathi der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte. Die Wahlbeobachter wurden demnach bereits in der Nacht auf Donnerstag verhaftet.

