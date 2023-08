Rapid überrascht mit 1:0-Heimsieg gegen Fiorentina

Wien - Rapid hat nach einem überraschenden Heimsieg gegen den italienischen Fußball-Spitzenclub Fiorentina gute Chancen auf den Sprung in die Conference-League-Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic setzte sich am Donnerstag im Play-off-Hinspiel gegen den favorisierten ECL-Finalisten der Vorsaison verdient mit 1:0 (1:0) durch und verschaffte sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche in der Toskana.

Putin bestätigt indirekt den Tod von Söldner-Chef Prigoschin

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt den Tod des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau bestätigt. "Was das Flugzeugunglück angeht, so möchte ich zunächst den Familien aller Opfer mein aufrichtiges Beileid aussprechen", sagte der Präsident am Donnerstag während eines Treffens im Kreml mit dem von Moskau eingesetzten Chef der Region Donezk in der Ostukraine. Es war das erste Mal, dass sich Putin zu dem Absturz äußerte.

Ukrainisches Militär wehrt russische Angriffe am Boden ab

Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Truppen haben am Donnerstag laut Armee an mehreren Frontabschnitten russische Angriffe abgewehrt. Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew am Abend des Nationalfeiertags nannte unter anderem die Abschnitte Kupjansk im Osten des Landes und Awdijiwka nördlich der von Russland kontrollierten Stadt Donezk. Bei Marjinka südwestlich von Donezk seien die Russen in der Offensive; es sei aber gelungen, sie zurückzuhalten. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Nach Anklage: Trump gibt Uhrzeit für Gefängnistermin bekannt

Atlanta (Georgia)/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich voraussichtlich am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Gefängnis im Bundesstaat Georgia den Behörden stellen. Die Zeit der "Festnahme" sei 19.30 Uhr Ortszeit (um 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag/MESZ), kündigte der Republikaner am Donnerstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social an.

Raab denkt über Leistungspflicht bei Deutschkursen nach

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein "gewisses Sprachniveau" erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes am Donnerstag. Die Grünen lehnen "Verschärfungen unter dem Deckmantel 'Leistungspflicht'" ab.

Präsidentenwahl in Simbabwe: Opposition sieht Manipulation

Harare - Unter teils chaotischen Umständen haben Wähler in Simbabwe am Mittwoch über den künftigen Präsidenten und die Parlamentsabgeordneten abgestimmt. Viele Wahllokale in den Städten konnten nicht pünktlich öffnen, da die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig geliefert wurden. Außerdem nahm die Polizei in der Nacht auf Donnerstag 39 Wahlbeobachter zweier regierungskritischer Bürgerinitiativen fest. Ihnen wird vorgeworfen, den Wahlprozess gestört zu haben, wie die Behörde mitteilte.

"Taxi" nach Hause: Wiener sprang auf Güterzug auf

Wien - Ein 20-Jähriger hat einen halsbrecherischen Stunt am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in Wien-Floridsdorf mit Beinverletzungen überstanden: Der Mann sprang am Heimweg von einer Feier auf einen Güterzug, weil er nicht mehr zu Fuß gehen wollte. Bei der S-Bahnstation Brünner-Straße hüpfte er hinunter und landete im Gleisbett der Eisenbahnbrücke. Die Feuerwehr musste ihn mit einer Drehleiter von der Brücke holen, hieß es von der Berufsrettung zur APA. Er wurde in ein Spital gebracht.

