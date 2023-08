Tod von Wagner-Chef Prigoschin gibt weiter Rätsel auf

Moskau - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht noch immer keine Klarheit über die Umstände. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte am Donnerstagabend nur indirekt den Tod seines einstigen Günstlings, der als Chef der Privatarmee Wagner zwei Monate zuvor gegen ihn gemeutert hatte. Allerdings geht auch die US-Regierung offenbar davon aus, dass Prigoschin am Mittwochabend ums Leben kam.

Ukraine - Zwei Moskauer Flughäfen setzen Flugverkehr aus

Kiew (Kyjiw) - Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind Freitag früh 42 ukrainische Drohnen über der Halbinsel Krim abgefangen worden. Wie das Ministerium mitteilte, haben russische Streitkräfte die Drohnen mit Hilfe von Luftabwehrakten sowie Systemen der elektronischen Kriegsführung zerstört beziehungsweise kontrolliert abstürzen lassen. Unterdessen setzten die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo am Freitag früh wegen Raketenalarms den Flugverkehr aus.

Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden

Atlanta (Georgia)/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstagabend im Bezirksgefängnis von Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nach der Aufnahme seiner Personalien und eines Polizeifotos - das kurz darauf veröffentlicht wurde - verließ Trump das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt von Georgia nach wenigen Minuten bereits wieder - und beklagte sich einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn.

Anhaltende Rekordhitze in den Weltmeeren gemessen

Berlin - Die Oberflächentemperatur der Ozeane hat weltweit neue Rekordwerte erreicht. Im globalen Mittel liegt sie nach vorläufigen Daten der US-Plattform "Climate Reanalyzer" nun schon seit rund zwei Wochen bei 21,1 Grad - ein Wert, der in den rund 40 Jahren Aufzeichnung bis 2022 niemals erreicht wurde. Die Temperatur liegt damit anhaltend weit über den üblichen Werten für den Monat August - und wird sich laut Wissenschaftern weiter erhöhen.

Unwetter stoppt S-Bahnen und Zugverkehr in Süddeutschland

München /Stuttgart - Nach schweren Unwettern kam es in Bayern und Baden-Württemberg zu Streckensperrungen im Bahnverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume. In München musste der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag komplett eingestellt werden. Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten mehrere Bäume um, drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Chaotische Zustände und Festnahmen bei Wahlen in Simbabwe

Harare - Unter teils chaotischen Umständen haben Wähler in Simbabwe am Mittwoch über den künftigen Präsidenten und die Parlamentsabgeordneten abgestimmt. Viele Wahllokale in den Städten konnten nicht pünktlich öffnen, da die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig geliefert wurden. Außerdem nahm die Polizei in der Nacht auf Donnerstag 39 Wahlbeobachter zweier regierungskritischer Bürgerinitiativen fest. Ihnen wird vorgeworfen, den Wahlprozess gestört zu haben, wie die Behörde mitteilte.

