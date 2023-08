Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden

Atlanta (Georgia)/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstagabend im Bezirksgefängnis von Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nach der Aufnahme seiner Personalien und eines Polizeifotos - das kurz darauf veröffentlicht wurde - verließ Trump das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt von Georgia nach wenigen Minuten bereits wieder - und beklagte sich einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn.

Tod von Wagner-Chef Prigoschin gibt weiter Rätsel auf

Moskau - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht weiter Unklarheit über die Umstände. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte am Donnerstagabend nur indirekt den Tod seines einstigen Günstlings, der als Chef der Privatarmee Wagner zwei Monate zuvor gegen ihn gemeutert hatte. Allerdings geht auch die US-Regierung und der britische Geheimdienst offenbar von einem Tod Prigoschins aus.

Russland fing 42 Drohnen über der Krim ab

Kiew (Kyjiw) - Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind Freitag früh 42 ukrainische Drohnen über der Halbinsel Krim abgefangen worden. Wie das Ministerium mitteilte, haben russische Streitkräfte die Drohnen mit Hilfe von Luftabwehrakten sowie Systemen der elektronischen Kriegsführung zerstört beziehungsweise kontrolliert abstürzen lassen. Unterdessen setzten die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo am Freitag früh wegen Raketenalarms den Flugverkehr aus.

Strengere EU-Regeln für große Online-Konzerne in Kraft

Brüssel - Die Social-Media-Plattform X, Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten drohen künftig Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen. Ab heute, Freitag, sind bestimmte Regeln für 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen in der EU rechtlich durchsetzbar. Die Unternehmen müssen zum Beispiel Kinderpornografie oder Terrorpropaganda schneller als bisher entfernen.

Unwetter in Süddeutschland

München /Stuttgart - Die schweren Unwetter über Bayern haben am Donnerstagabend auch Verletzte gefordert. Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee waren mehrere Bäume umgestürzt, sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Aus Sicherheitsgründen räumten die Behörden den Platz, rund 900 Camper verbrachten die Nacht in der Inselhalle, wie ein Polizeisprecher Freitagfrüh sagte. Erst bei Tageslicht könnten die Unwetterschäden eingeschätzt und beseitigt werden.

Anhaltende Rekordhitze in den Weltmeeren gemessen

Berlin - Die Oberflächentemperatur der Ozeane hat weltweit neue Rekordwerte erreicht. Im globalen Mittel liegt sie nach vorläufigen Daten der US-Plattform "Climate Reanalyzer" nun schon seit rund zwei Wochen bei 21,1 Grad - ein Wert, der in den rund 40 Jahren Aufzeichnung bis 2022 niemals erreicht wurde. Die Temperatur liegt damit anhaltend weit über den üblichen Werten für den Monat August - und wird sich laut Wissenschaftern weiter erhöhen.

Tanner will weitere zwölf "Black Hawk"-Hubschrauber kaufen

Wien - Aktuell umfasst die "Black Hawk"-Flotte des Bundesheeres neun Maschinen. Drei zusätzliche S-70 "Black Hawk" sind bereits vom Ministerium geordert und sollen im kommenden Jahr in Österreich landen. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist nun fix, dass eine weitere Staffel zu zwölf Stück beschafft werden soll, wie sie im APA-Interview betonte.

Niger schließt Militärpakt mit Burkina Faso und Mali

Niamey - Der Anführer der Putschisten in Niger, General Abdourahamane Tiani, hat den Streitkräften von Mali und Burkina Faso im Falle eines Angriffs auf nigrischem Territorium ein Eingreifen in den Konflikt erlaubt. Dies ging am Donnerstag (Ortszeit) aus einer gemeinsamen Erklärung der Außenministerien der afrikanischen Länder hervor. Gemäß dem Militärpakt wollen die Länder gemeinsam gegen die in den Ländern aktiven Terrorgruppen vorgehen und ihre Grenzen sichern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red