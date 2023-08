Rechnungshof für bessere Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen

Wien - In Österreich gibt es keine langfristige Gesamtstrategie zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Das hat der Rechnungshof (RH) in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Gewalt- und Opferschutz für Frauen" kritisiert. Die RH-Prüfer empfehlen, Gewaltambulanzen einzurichten. Auch bei Gefährdungseinschätzungen sowie bei der Fortbildung von Richtern gäbe es Verbesserungsbedarf. Zudem fehlen einheitliche Kriterien für Hochrisikofälle und für die Abwicklung von Fallkonferenzen.

Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden

Atlanta (Georgia)/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstagabend im Bezirksgefängnis von Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nach der Aufnahme seiner Personalien und eines Polizeifotos - das kurz darauf veröffentlicht wurde - verließ Trump das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt von Georgia nach wenigen Minuten bereits wieder - und beklagte sich einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn.

Tod von Wagner-Chef Prigoschin gibt weiter Rätsel auf

Moskau - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht weiter Unklarheit über die Umstände. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte am Donnerstagabend nur indirekt den Tod seines einstigen Günstlings, der als Chef der Privatarmee Wagner zwei Monate zuvor gegen ihn gemeutert hatte. Allerdings geht auch die US-Regierung und der britische Geheimdienst offenbar von einem Tod Prigoschins aus.

Russland meldet ukrainische Angriffe - Auch auf Krim

Kiew (Kyjiw) - Russland meldet einen der bisher stärksten Angriffe der Ukraine mit Raketen und Drohnen auf Ziele in Moskau und der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Krim mit 42 Drohnen attackiert. In der russischen Region Kaluga, das an die Region Moskau grenzt, sei eine ukrainische Rakete vom Typ S-200 abgeschossen worden.

Strengere EU-Regeln für große Online-Konzerne in Kraft

Brüssel - Die Social-Media-Plattform X, Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten drohen künftig Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen. Ab heute, Freitag, sind bestimmte Regeln für 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen in der EU rechtlich durchsetzbar. Die Unternehmen müssen zum Beispiel Kinderpornografie oder Terrorpropaganda schneller als bisher entfernen.

Neuerlich Unwetter in weiten Teilen Österreichs

Linz/Bregenz/Innsbruck - Ein Unwetter ist in der Nacht auf Freitag über weite Teile Österreichs hinweggezogen. Vor allem Sturmböen, die u.a. Bäume umknickten, hielten die Feuerwehren auf Trab. Dazu kam noch Starkregen, der für örtliche Überschwemmungen sorgte und Erd- und Hangrutsche auslöste. In Oberösterreich gab es zwei Verletzte.

S4-Sicherheitsausbau: Treffen im Verkehrsministerium

Mattersburg/Wiener Neustadt/Wien - Nach schweren Verkehrsunfällen mit Todesopfern auf der Mattersburg-Schnellstraße S4 hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) einen "Verkehrssicherheitsgipfel" für Freitag einberufen. Geladen sind die zuständigen Landesräte aus Niederösterreich und dem Burgenland, Bürgermeister und die ASFINAG. Diese setze alles daran, ausstehende Genehmigungen so rasch wie möglich zu bekommen, hieß es aus dem Ministerium gegenüber der APA.

Niger schließt Militärpakt mit Burkina Faso und Mali

Niamey - Der Anführer der Putschisten in Niger, General Abdourahamane Tiani, hat den Streitkräften von Mali und Burkina Faso im Falle eines Angriffs auf nigrischem Territorium ein Eingreifen in den Konflikt erlaubt. Dies ging am Donnerstag (Ortszeit) aus einer gemeinsamen Erklärung der Außenministerien der afrikanischen Länder hervor. Gemäß dem Militärpakt wollen die Länder gemeinsam gegen die in den Ländern aktiven Terrorgruppen vorgehen und ihre Grenzen sichern.

