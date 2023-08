Prigoschin-Tod gibt Rätsel auf, Kreml dementiert Beteiligung

Moskau - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht weiter Unklarheit über die Umstände. Der Kreml bestritt am Freitag, den Befehl für den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegeben zu haben. "Das ist eine absolute Lüge", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Fall des Flugzeugabsturzes müsse "auf der Basis von Fakten" behandelt werden.

Strengere EU-Regeln für große Online-Konzerne in Kraft

Brüssel - Der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter), Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten drohen künftig Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen. Ab heute, Freitag, sind bestimmte Regeln für 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen in der EU rechtlich durchsetzbar. Die Unternehmen müssen zum Beispiel Kinderpornografie oder Terrorpropaganda schneller als bisher entfernen.

Rechnungshof für bessere Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen

Wien - In Österreich gibt es keine langfristige Gesamtstrategie zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Das hat der Rechnungshof (RH) in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Gewalt- und Opferschutz für Frauen" kritisiert. Die RH-Prüfer empfehlen, Gewaltambulanzen einzurichten. Auch bei Gefährdungseinschätzungen sowie bei der Fortbildung von Richtern gäbe es Verbesserungsbedarf. Zudem fehlen einheitliche Kriterien für Hochrisikofälle und für die Abwicklung von Fallkonferenzen.

Anhaltende Rekordhitze in den Weltmeeren gemessen

Berlin - Die Oberflächentemperatur der Ozeane hat neue Rekordwerte erreicht. Im globalen Mittel liegt sie nach vorläufigen Daten der US-Plattform "Climate Reanalyzer" nun schon seit rund zwei Wochen bei 21,1 Grad - ein Wert, der in den rund 40 Jahren Aufzeichnung bis 2022 niemals erreicht wurde. Die Temperatur liegt damit anhaltend weit über den üblichen Werten für den Monat August.

Gewessler sieht emissionsintensive Industrie auf gutem Weg

Wien - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute mit Industrievertretern eine positive Bilanz zu den Bemühungen gezogen, emissionsintensive Betriebe klimafit zu machen. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, der erste Fördercall über 170 Mio. Euro läuft noch, insgesamt stehen 3 Mrd. Euro bis 2030 zur Verfügung - gesetzlich abgesichert, wie Gewessler betonte. Gestartet wurde das Projekt "Klimaneutrale Industrie Österreich" im Jahr 2020.

ÖVP-Umfragen - NEOS orten "massives Korruptionsproblem"

Wien - Nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um Umfragen von ÖVP-geführten Ministerien wollen die NEOS mit einer neuen Anfrageserie Klarheit schaffen. Generalsekretär Douglas Hoyos forderte bei einer Pressekonferenz am Freitag außerdem eine Transparenzoffensive. Im Umfeld der ÖVP ortete er ein "massives Korruptionsproblem".

Sommertourismus zur Halbzeit fast auf Rekordhoch

Wien - Während Kostensteigerungen und Personalmangel die Tourismusbranche vor Herausforderungen stellen, erfreuen sich die Betriebe eines großen Zustroms an Gästen. Zwischen Mai und Juli erreichte die Zahl der Nächtigungen 39,5 Millionen, was dem höchsten Wert seit 1980 entspricht, wie die vorläufigen Daten der Statistik Austria zeigen. "In der ersten Hälfte der diesjährigen Sommersaison war Urlaub in Österreich so gefragt wie kaum jemals zuvor", so Statistik-Chef Tobias Thomas.

Kärntner Koralmbahnabschnitt nimmt Ende 2023 Betrieb auf

Klagenfurt/Graz - Ende des Jahres soll der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal den Betrieb aufnehmen. Vorerst werden nur S-Bahnen die Strecke bedienen, sie brauchen etwa 40 Minuten von Klagenfurt nach St. Paul. Wenn die gesamte Koralmbahn Ende 2025 den Betrieb aufnimmt, werden die Fernverkehrszüge 22 Minuten für diesen Abschnitt brauchen, hieß es seitens der ÖBB auf APA-Anfrage.

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf etwas zugelegt. Der Markt wartet zurzeit die Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Notenbankensymposium in Jackson Hole (Wyoming) ab. Man erwarte sich Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation. Der ATX steigerte sich um 14.10 Uhr um 0,38 Prozent auf 3.105,85 Einheiten.

