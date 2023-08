Prigoschin-Tod gibt Rätsel auf, Kreml dementiert Beteiligung

Moskau - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht weiter Unklarheit über die Umstände. Der Kreml bestritt am Freitag, den Befehl für den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegeben zu haben. "Das ist eine absolute Lüge", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Fall des Flugzeugabsturzes müsse "auf der Basis von Fakten" behandelt werden.

Ein Toter und Verletzte bei Unwetter im Süden Deutschlands

München /Stuttgart - Ein schweres Unwetter im Süden Deutschlands hat am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. In Hechingen im Bundesland Baden-Württemberg wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Durch den Sturm am Donnerstagabend sei ein Teil des Baumes entwurzelt worden und auf das Zelt des 62-Jährigen gestürzt.

Gewessler sieht emissionsintensive Industrie auf gutem Weg

Wien - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute mit Industrievertretern eine positive Bilanz zu den Bemühungen gezogen, emissionsintensive Betriebe klimafit zu machen. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, der erste Fördercall über 170 Mio. Euro läuft noch, insgesamt stehen 3 Mrd. Euro bis 2030 zur Verfügung - gesetzlich abgesichert, wie Gewessler betonte. Gestartet wurde das Projekt "Klimaneutrale Industrie Österreich" im Jahr 2020.

9,5 Tonnen Kokain in spanischem Hafen beschlagnahmt

Madrid - Die Behörden in Spanien haben nach eigenen Angaben eine Rekordmenge von 9,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es sei die "bisher größte verstecke Kokainladung", die in Spanien je sichergestellt wurde, erklärten spanische Polizei- und Zollbeamte am Freitag. Die aus Ecuador stammenden Drogen wurden demnach am Mittwoch im Hafen der südspanischen Stadt Algeciras in einem Kühlcontainer mit Bananenkisten entdeckt.

Powell: Zinsen könnten im Kampf gegen Inflation noch steigen

Jackson Hole - Im Kampf gegen die Inflation muss die US-Notenbank aus Sicht von Fed-Chef Jerome Powell die Zinsen womöglich noch anheben. Zugleich signalisierte er am Freitag bei seiner an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Rede beim Notenbank-Forum in Jackson Hole, dass die Währungshüter dabei vorsichtig vorgehen würden. Trotz der Serie an Zinsschritten sei die Inflation noch zu hoch.

Großeinsatz nach Konsum von scharfen Chips in Deutschland

Euskirchen - Der Verzehr besonders scharfer Chips durch Schüler hat am Freitag in Euskirchen nahe der deutschen Stadt Köln einen medizinischen Großeinsatz ausgelöst. Notärzte und Polizisten rückten an. Ursache sei eine "Hot Chip Challenge" von Fünftklässlern gewesen, teilte die Polizei mit. Die scharfen Maistortilla-Chips seien erst ab 18 Jahren freigegeben, von zwei neun und elf Jahre alten Schülern jedoch aus einem nahegelegen Imbissstand entwendet worden.

