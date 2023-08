Laut Medien Drohnenangriffe auf Krim

Moskau - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim haben der Geheimdienst SBU und Kiews Streitkräfte nach einem Bericht der "Ukrajinska Prawda" mit Drohnen militärische Stellungen angegriffen. Es gebe Dutzende Tote und Verletzte, berichtete das Internetportal am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise beim Geheimdienst SBU. Veröffentlicht wurde auch ein Foto von Rauchwolken. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte indes auf den Einsatz von F-16.

Dutzende Verletzte bei Unfall auf Autobahn in Friaul

Triest - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A4 Venedig-Triest ist es Freitagabend zwischen den friaulischen Ortschaften Latisana und San Giorgio zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lkw gekommen. Dutzende Personen wurden verletzt und mussten von Ärzten behandelt werden, drei davon schweben in Lebensgefahr, wie italienische Medien berichteten. An Bord befanden sich unter anderem ukrainische Touristen, darunter mehrere Kinder.

Flugschreiber des abgestürzten Prigoschin-Flugzeugs gefunden

Moskau - Nach dem Flugzeugabsturz in Russland, bei dem auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ums Leben gekommen sein sol, haben russische Ermittler neben den Leichen der zehn Opfer auch Flugschreiber der Maschine an der Absturzstelle gefunden. "Die Flugschreiber wurden von den Ermittlern sichergestellt", teilte die russische Ermittlungskommission am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Um die Identität der zehn Todesopfer festzustellen, würden die Leichen derzeit genetisch untersucht.

Lukaschenko sieht Putin ohne Schuld bei Absturz Prigoschins

Moskau/Minsk - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sieht keine mögliche Verwicklung von Kremlchef Wladimir Putin in die mutmaßliche Tötung des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin. Dessen Privatarmee Wagner solle weiter in Belarus bleiben. Putin könne nicht hinter dem Absturz von Prigoschins Privatjet am Mittwoch stecken, sagte Lukaschenko am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. "Das ist eine viel zu grobe, unprofessionelle Arbeit", meinte Lukaschenko.

Tödlicher Badeunfall in der Seestadt Aspern

Wien - In der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk ist Freitagabend eine Person verstorben. Feuerwehrtaucher konnten diese zwar aus dem See der Seestadt bergen und an die Rettungskräfte übergeben, trotz Reanimationsmaßnahmen ist die Person - zu Alter und Geschlecht konnte ein Rettungssprecher am Abend gegenüber der APA keine Angaben machen - vor Ort verstorben. Auch weshalb die Person im Wasser war ist vorerst unklar.

Niederländischer Außenminister soll EU-Kommissar werden

Den Haag - Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra soll EU-Kommissar werden und damit Frans Timmermans nachfolgen. Die niederländische Regierung nominierte den Christdemokraten offiziell am Freitag. Die Regierung rechnet damit, dass der 47 Jahre alte Hoekstra ebenfalls das Klima-Ressort übernehmen wird. Entschieden ist das aber noch nicht. Die EU-Kommission muss der Nominierung noch zustimmen.

Diebstahlserie am British Museum: Direktor tritt zurück

London - Der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, tritt angesichts der kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Diebstahlserie mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die Londoner Institution am Freitag mit. Der Deutsche wollte eigentlich erst im kommenden Jahr seinen Posten abgeben. Innerhalb der letzten Tage habe er im Detail die Ereignisse rund um die Diebstähle am British Museum und deren Untersuchung geprüft, teilte er in der Stellungnahme mit.

Stau wegen Dürre am Panamakanal: 126 Frachter warten

Panama-Stadt - Auf beiden Seiten des Panamakanals haben sich zuletzt 126 Frachter gestaut, das sind knapp 40 Prozent mehr als in normalen Zeiten. Der Grund dafür ist die Beschränkung der Schiffspassagen infolge der anhaltenden Dürre. Die Wartezeit beträgt neun bis elf Tage, wie die Kanal-Behörde am Freitag mitteilte.

