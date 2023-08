Weiterhin Waldbrände - Griechenland hofft auf Regen

Athen - Acht Tage nach Ausbruch der schweren Brände im Nordosten Griechenlands brennt es in dem waldigen Gebiet nahe der griechisch-türkischen Grenze immer noch an kilometerlangen Fronten. Auch in anderen Gegenden des Landes kämpfte die Feuerwehr am Samstag weiterhin gegen Wald- und Buschbrände. Für ein bisschen Hoffnung sorgte die Wettervorhersage; demnach könnte es am Wochenende in Teilen Mittelgriechenlands, in der nördlichen Hafenstadt Thessaloniki und sogar in Athen regnen.

Taiwan: 20 chinesische Militärflugzeuge über Grenzlinie

Taipeh/Peking - 20 chinesische Militärflugzeuge haben in den vergangenen 24 Stunden nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen beiden Ländern gilt. Darunter sei auch mindestens eine Kampfdrohne gewesen, teilte das taiwanesische Verteidigungsministerium mit.

Schwerer Verkehrsunfall im Friaul mit mehreren Verletzten

Triest - 15 Verletzte, darunter sieben Minderjährige, lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn A4 Venedig-Triest am Freitagabend zwischen den friaulischen Ortschaften Latisana und San Giorgio. Bei der Karambolage geriet ein Reisebus mit ukrainischen Touristen gegen einen Lkw mit polnischem Nummernschild. Drei Personen wurden in kritischem Zustand in die Krankenhäuser von Triest und Udine eingeliefert. Eine Frau schwebt im Spital von Udine in Lebensgefahr.

Laut Medien Drohnenangriffe auf Krim

Moskau - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim haben der Geheimdienst SBU und Kiews Streitkräfte nach einem Bericht der "Ukrajinska Prawda" mit Drohnen militärische Stellungen angegriffen. Es gebe Dutzende Tote und Verletzte, berichtete das Internetportal am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise beim Geheimdienst SBU. Veröffentlicht wurde auch ein Foto von Rauchwolken. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte indes auf den Einsatz von F-16.

Waldbrände in Kanada bedrohen Kleinstadt

Ottawa/New York - Wegen der andauernden Waldbrände in Kanada haben die Behörden die vollständige Evakuierung der Kleinstadt Hay River am Großen Sklavensee angeordnet. Die Regierung der Nordwest-Territorien hat alle 4.000 Bewohner aufgefordert, sich zum Flughafen zu begeben und auf dort auf Anweisungen zu warten. In Kanada wüten derzeit die schwersten jemals registrierten Waldbrände. In der vergangenen Woche hat die Regierung den Notstand ausgerufen.

Fitch hebt Rating-Ausblick für Österreich auf "stabil" an

Wien/New York - Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für Österreich von "negativ" aus "stabil" angehoben - damit zeichnet sich keine Änderung des Ratings in naher Zukunft ab. Österreichs Bonität für langfristige Fremdwährungsanleihen wird unverändert mit dem zweitbesten möglichen Wert "AA+" bestätigt. Begründet wird der verbesserte Ausblick damit, dass die Risiken für die Energieversorgung abgenommen hätten.

