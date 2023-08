Schwerer Verkehrsunfall im Friaul mit mehreren Verletzten

Triest - 15 Verletzte, darunter sieben Minderjährige, lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn A4 Venedig-Triest am Freitagabend zwischen den friaulischen Ortschaften Latisana und San Giorgio. Bei der Karambolage geriet ein Reisebus mit ukrainischen Touristen gegen einen Lkw mit polnischem Nummernschild. Drei Personen wurden in kritischem Zustand in die Krankenhäuser von Triest und Udine eingeliefert. Eine Frau schwebt im Spital von Udine in Lebensgefahr.

Tödlicher Badeunfall in der Wiener Seestadt Aspern

Wien - In der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt ist am Freitagabend ein 20-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, war der Mann zuvor rund eine Stunde vermisst worden. Freunde alarmierten die Einsatzkräfte zum Badesee. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos, der Wasserpolizei sowie Berufsrettung und Berufsfeuerwehr starteten daraufhin eine großangelegte Suchaktion.

Fitch hebt Rating-Ausblick für Österreich auf "stabil" an

Wien/New York - Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für Österreich von "negativ" auf "stabil" angehoben - damit zeichnet sich keine Änderung des Ratings in naher Zukunft ab. Österreichs Bonität für langfristige Fremdwährungsanleihen wird unverändert mit dem zweitbesten möglichen Wert "AA+" bestätigt. Begründet wird der verbesserte Ausblick damit, dass die Risiken für die Energieversorgung abgenommen hätten.

Weiterhin Waldbrände - Griechenland hofft auf Regen

Athen - Acht Tage nach Ausbruch der schweren Brände im Nordosten Griechenlands brennt es in dem waldigen Gebiet nahe der griechisch-türkischen Grenze immer noch an kilometerlangen Fronten. Auch in anderen Gegenden des Landes kämpfte die Feuerwehr am Samstag weiterhin gegen Wald- und Buschbrände. Für ein bisschen Hoffnung sorgte die Wettervorhersage; demnach könnte es am Wochenende in Teilen Mittelgriechenlands, in der nördlichen Hafenstadt Thessaloniki und sogar in Athen regnen.

Taiwan: 20 chinesische Militärflugzeuge über Grenzlinie

Taipeh/Peking - 20 chinesische Militärflugzeuge haben in den vergangenen 24 Stunden nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen beiden Ländern gilt. Darunter sei auch mindestens eine Kampfdrohne gewesen, teilte das taiwanesische Verteidigungsministerium mit.

Stelzer will Geld aus "kalter Progression" für Steueranreiz

Linz - Vollzeit-Beschäftigungen in Österreich sollen laut Forderung des oberösterreichischen Landeshauptmannes Thomas Stelzer (ÖVP) mit steuerlicher Entlastung sowohl auf Ganztags-Arbeit als auch auf Überstunden im nächsten Jahr attraktiviert werden. Finanziert werden soll dies aus dem variablen Drittel, welches nach Abschaffung der "kalten Progression" derzeit noch eine Verwendung sucht, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Samstag berichteten.

Anklage im Fall ehemalige Wohnungsgesellschaft "Eigentum"

St. Pölten/Wien - Im Zusammenhang mit der ehemals gemeinnützigen "Eigentum Wohnungs-und Siedlungsgesellschaft m.b.H." liegt laut "Kurier" (Samstagsausgabe) eine Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Fünf Beschuldigten - unter ihnen ist auch der Ex-Geschäftsführer - wird dem Medienbericht zufolge betrügerische Krida vorgeworfen, einem Bankmitarbeiter falsche Zeugenaussage. Der verursachte Gesamtschaden dürfte mehr als 22 Mio. Euro betragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red