Plakolm will Aus für Kassenbelege bis 30 Euro

Wien - Die Obfrau der Jungen Volkspartei Staatssekretärin Claudia Plakolm und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger liebäugeln mit einem Ende von verpflichtenden Kassenbelegen. Zumindest bei Beträgen bis 30 Euro soll kein "Zetterl" mehr ausgegeben werden müssen - außer die Kundschaft möchte das. Das solle den Einkauf erleichtern und gleichzeitig die Umwelt schonen, betonte Plakolm in der "Krone". Im BMF prüft man einen dahin gehenden Vorschlag.

Ukraine will Vormarsch beschleunigen

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte gehen einem Kommandanten zufolge davon aus, die schwierigste russische Verteidigungslinie im Süden des Landes durchbrochen zu haben. Daher könnten sie nun schneller vorrücken, sagte der im Süden kämpfende Kommandant mit dem Decknamen Skala der Nachrichtenagentur Reuters.

Tote bei russischem Angriff auf Cafe bei Charkiw

Charkiw (Charkow)/Moskau - Bei russischem Beschuss im Osten der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden am Samstag zwei Menschen getötet worden. Es habe auch einen Verletzten gegeben, als ein Cafe in dem Dorf Podoly getroffen worden sei, schrieb der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, auf Telegram. Russland hat indes eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau und einen weiteren nahe der Grenze zur Ukraine abgewehrt.

Hagelunwetter zogen über Murtal und Graz hinweg

Graz/Bez. Murtal - Eine Unwetterfront mit Hagelschauern, Starkregen und Sturm ist am Freitagabend über das Murtal und Graz hinweggezogen. Laut Aussendung der Feuerwehr wurden im Murtal Hausdächer, Lichtkuppeln und Carports von Hagelschossen zerstört und mussten mit Planen abgedeckt werden. Insgesamt 200 Einsätze wurden von den Einsatzkräften des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld noch in der Nacht abgearbeitet. In Graz unterbrachen Stromausfälle teilweise den Straßenbahnbetrieb.

Niger ordnete höchste Alarmbereitschaft für Militär an

Niamey - Im Niger hat die Militärregierung die Truppen in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die Gefahr eines Angriffs sei gestiegen, hieß es in einem Papier des Verteidigungsministers vom Freitag, das am Samstag online verbreitet wurde. In Sicherheitskreisen des Nigers hieß es, das Dokument sei echt. Mit der höchsten Stufe könnte das Militär im Fall einer Attacke entsprechend handeln und bleibe von einem "Überraschungsangriff" verschont.

Präsidentenwahl in Gabun: Geringe Chancen für Opposition

Libreville - Seit den Morgenstunden sind rund 850.000 Wahlberechtigte in Gabun zur Wahl eines neuen Präsidenten und Parlaments aufgerufen. Dabei strebt Präsident Ali Bongo Ondimba seine dritte Amtszeit an und will damit die bereits mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem westafrikanischen Land fortsetzen.

Stelzer will Geld aus "kalter Progression" für Steueranreiz

Linz - Vollzeit-Beschäftigungen in Österreich sollen laut Forderung des oberösterreichischen Landeshauptmannes Thomas Stelzer (ÖVP) mit steuerlicher Entlastung sowohl auf Ganztags-Arbeit als auch auf Überstunden im nächsten Jahr attraktiviert werden. Finanziert werden soll dies aus dem variablen Drittel, welches nach Abschaffung der "kalten Progression" derzeit noch eine Verwendung sucht, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Samstag berichteten.

red