Schwere Unwetter zogen über Salzburg und Oberösterreich

Salzburg/Linz - Am Samstagabend sind erneut schwere Unwetter über Österreich gezogen. Besonders Salzburg und Oberösterreich waren am Abend betroffen. Starkregen und Sturm sorgten für hunderte Feuerwehreinsätze und zahlreiche Schäden. Allein in Oberösterreich sprach die Landeswarnzentrale am Abend von rund 700 Einsätzen.

45 Prozent der Zugpassagiere verlagern Autofahrten zur Bahn

Wien - 45 Prozent der Zugpassagiere in Österreich fahren heute Strecken mit der Bahn, die sie früher per Auto zurückgelegt haben. Bei Besitzern eines Klimatickets sind es 57 Prozent. Die häufigsten Gründe fürs Umsteigen sind die nutzbare Reisezeit, das Klimaticket und ein verbessertes Bahnangebot. Mit häufigeren Verbindungen würde fast die Hälfte der Befragten den Zug auch für Strecken nehmen, die sie derzeit mit dem Auto fahren, ergab eine Umfrage des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Waldbrände in Kanada wüten weiter - Ortschaft evakuiert

Ottawa - Nun trifft es auch die Einwohner von Hay River in den Northwest Territories von Kanada: Die Ortschaft mit fast 4.000 Bewohnern ist wegen eines rasch um sich greifenden Waldbrandes vorsorglich evakuiert worden. Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag (Ortszeit) waren die Flammen gut einen Kilometer von dem Ort entfernt. Mehr als 200 Helfer waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf Häuser zu verhindern.

Amtsinhaber Mnangagwa gewinnt Präsidentenwahl in Simbabwe

Harare - In Simbabwe hat Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa die von Beobachtern als unzureichend frei und fair eingestufte Präsidentenwahl gewonnen. Der 80 Jahre alte Amtsinhaber konnte sich knapp 53 Prozent der abgegebenen Stimmen sichern, der aussichtsreichste Oppositionskandidat Nelson Chamisa kam auf 44 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am späten Samstagabend in der Hauptstadt Harare erklärte.

Sobotka sieht Bewegung bei elektronischer Abstimmung

Wien - Wolfgang Sobotka (ÖVP) ortet Bewegung in der Diskussion um die Einführung der elektronischen Abstimmung im Parlament. Mittlerweile werde diese Möglichkeit in der Präsidiale - trotz unterschiedlicher Auffassungen bei den einzelnen Fraktionen - diskutiert, sagte der Nationalratspräsident im APA-Interview. Selbst befürwortet Sobotka die elektronische Abstimmung, für die im renovierten Parlamentsgebäude bereits die Infrastruktur geschaffen wurde.

Whistleblower-Plattformen im öffentlichen Sektor gestartet

Wien - Seit dem Wochenende sind im öffentlichen Sektor Meldeplattformen zum Schutz von anonymen Hinweisgeberinnen und -gebern in Betrieb, die in Umsetzung einer EU-Whistleblower-Richtlinie implementiert wurden. Beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wurde sowohl eine interne als auch eine externe Meldestelle eingerichtet, die interne Meldestelle des Justizressorts ist über ein webbasiertes Hinweisgebersystem erreichbar.

Folgenschwere Explosionen auf Tankstelle in Rumänien

Bukarest - Bei einer Reihe von Explosionen in einer Autogas-Tankstelle im südrumänischen Crevedia unweit von Bukarest sind am Samstagabend eine Person ums Leben gekommen und weitere 57 zum Teil schwer verletzt worden. Die meisten Verletzten, insgesamt 43, sind Feuerwehrleute und Polizisten, die während ihres Großeinsatzes von der Explosion eines LPG-Tanklasters erfasst wurden.

US-Militärflugzeug bei Übung in Australien abgestürzt

Darwin - Ein US-Militärflugzeug mit mutmaßlich mehr als 20 Menschen an Bord ist Berichten zufolge während einer Übung vor der Nordküste Australiens abgestürzt. Das Flugzeug stürzte am Sonntagmorgen nahe den Tiwi-Inseln im Northern Territory ab, wie die australische Nachrichtenagentur AAP und der Sender Sky News unter Berufung auf Polizei und Militär berichteten. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine Informationen. Eine Rettungsaktion läuft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red