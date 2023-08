Unwetter-Front fegte über Oberösterreich und Salzburg hinweg

St. Florian am Inn/Bürmoos - Die Unwetterfront, die in der Nacht auf Sonntag von Bayern über Oberösterreich und Salzburg gezogen ist, hat für die Einsatzkräfte enormen Arbeitsaufwand hinterlassen. Rund 750 Alarmierungen zählte das Landesfeuerwehrkommando im Land ob der Enns, im Bundesland Salzburg waren dies etwa 100. Neben zahlreichen Sturmschäden mussten die Hilfskräfte in OÖ bei zwei Seen nach Vermissten suchen, Verletzte versorgen und in Salzburg ein durch Bäume bedrohtes Wohnhaus evakuieren.

Waldbrände in Nordostgriechenland wüten seit neun Tagen

Athen - Die großen Waldbrände im Waldgebiet Dadia nahe der griechisch-türkischen Grenze haben am Sonntag den neunten Tag in Folge gewütet. Die Situation sei sehr schwierig, sagte der stellvertretende Gouverneur der Region, Dimitris Petrowitsch, am Morgen dem Sender ERT. "Leider sehen wir nicht, dass die Front eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden kann", sagte er. Am Montag werde erwartet, dass der Wind drehe und sich die Flammen noch weiter ausbreiten könnten.

Amtsinhaber Mnangagwa gewinnt Präsidentenwahl in Simbabwe

Harare - In Simbabwe ist Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa in einer von Beobachtern als unzureichend frei und fair eingestuften Präsidentenwahl zum Sieger erklärt worden. Wie die Wahlkommission am späten Samstagabend in der Hauptstadt Harare erklärte, konnte sich der 80-Jährige mit knapp 53 Prozent der abgegebenen Stimmen eine zweite Amtszeit sichern. Der aussichtsreichste Oppositionskandidat Nelson Chamisa kam demnach auf 44 Prozent der Stimmen.

Whistleblower-Plattformen im öffentlichen Sektor gestartet

Wien - Seit dem Wochenende sind im öffentlichen Sektor Meldeplattformen zum Schutz von anonymen Hinweisgeberinnen und -gebern in Betrieb, die in Umsetzung einer EU-Whistleblower-Richtlinie implementiert wurden. Beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wurde sowohl eine interne als auch eine externe Meldestelle eingerichtet, die interne Meldestelle des Justizressorts ist über ein webbasiertes Hinweisgebersystem erreichbar.

45 Prozent der Zugpassagiere verlagern Autofahrten zur Bahn

Wien - 45 Prozent der Zugpassagiere in Österreich fahren heute Strecken mit der Bahn, die sie früher per Auto zurückgelegt haben. Bei Besitzern eines Klimatickets sind es 57 Prozent. Die häufigsten Gründe fürs Umsteigen sind die nutzbare Reisezeit, das Klimaticket und ein verbessertes Bahnangebot. Mit häufigeren Verbindungen würde fast die Hälfte der Befragten den Zug auch für Strecken nehmen, die sie derzeit mit dem Auto fahren, ergab eine Umfrage des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

ÖVP-Funktionär soll Badegast mit "Vergasen" gedroht haben

Krems - Ein Funktionär der ÖVP Krems soll im Kremser Freibad einer Pensionistin gegenüber alten Leuten die "Vergasung" gewünscht haben, berichtete die "NÖN" (online) am Samstag. Die Polizei bestätigte, dass es eine Anzeige sowohl wegen Wiederbetätigung als auch gefährlicher Drohung gegeben habe. Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher bereits am 23. August (laut NÖN am 24. August) ereignet haben.

Drei Tote nach Absturz von US-Militärflugzeug vor Australien

Darwin - Den Absturz eines US-Militärflugzeugs vor der Nordküste Australiens haben mindestens drei Insassen nicht überlebt. Ein Sprecher des US-Marine Corp bestätigte am Sonntag drei Tote, fünf weitere der insgesamt 23 Menschen an Bord seien in kritischem Zustand ins Royal Darwin Krankenhaus gebracht worden, hieß es in einer Erklärung, die der australischen Nachrichtenagentur AAP vorlag.

Folgenschwere Explosionen auf Tankstelle in Rumänien

Bukarest - Bei einer Reihe von Explosionen in einer Autogas-Tankstelle im südrumänischen Crevedia unweit von Bukarest sind am Samstagabend eine Person ums Leben gekommen und weitere 57 zum Teil schwer verletzt worden. Die meisten Verletzten, insgesamt 43, sind Feuerwehrleute und Polizisten, die während ihres Großeinsatzes von der Explosion eines LPG-Tanklasters erfasst wurden.

