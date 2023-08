Moskau meldet Abschuss von drei ukrainischen Drohnen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat nach Angaben russischer Behörden in der Nacht auf Montag eine Drohne nahe der Hauptstadt Moskau und zwei weitere in der an der Grenze zur Ukraine gelegenen Region Brjansk zerstört. Wie Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag auf Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr im Bezirk Ljubertsyj südöstlich der russischen Hauptstadt eine "Drohne, die in Richtung Moskau flog". Opfer oder Schäden habe es aber keine gegeben, hieß es.

Drei Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Cherson - Bei russischen Artillerieangriffen in der Ukraine sind am Sonntag nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die ukrainische Armee arbeitet sich unterdessen nach Angaben eines Sprechers nach dem Durchstoßen der russischen Verteidigungslinie bei Robotyne weiter in Richtung Süden vor. Die Ukraine hofft nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj im September auf eine Reihe militärischer Hilfspakete aus dem Ausland.

Berlin einigt sich auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung

Berlin - Nach monatelangem Streit hat die deutsche Bundesregierung eine Einigung zur Kindergrundsicherung erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz, Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner nach stundenlangen Verhandlungen Sonntagabend Eckpunkte für die neue Familienleistung. Details sollen demnach voraussichtlich Montagvormittag präsentiert werden.

Tropensturm "Idalia" steuert auf Florida zu

Mexiko-Stadt - Angesichts eines anrückenden Tropensturms mit dem Potenzial eines Hurrikans warnt das US-Hurrikanwarnzentrum NHC vor "lebensbedrohlichen Sturmfluten" an der Westküste des US-Staats Florida. Tropensturm "Idalia" könnte ab Dienstag entlang der Westküste Floridas und seiner nordwestlichen Spitze "ein zunehmendes Risiko lebensbedrohlicher Sturmfluten und Winde in Orkanstärke" verursachen, erklärte das NHC.

FPÖ zieht in Wahlkampf gegen "selbst ernannte Eliten"

Wien - Die FPÖ macht sich für das Superwahljahr 2024 fit. Sowohl bei der Nationalratswahl, als auch bei der EU- und der Landtagswahl in der Steiermark werde man den "selbst ernannten Eliten" den Kampf ansagen. "Ja, es wird die große Auseinandersetzung werden", so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz im APA-Interview. Er kann sich trotz immer knapper werdenden Zeitfenster vorstellen, dass im Bund doch noch vorzeitig gewählt wird. Bei der ÖVP ortet Schnedlitz Panik.

Folgenschwere Explosionen auf Tankstelle in Rumänien

Bukarest/Wien - Bei zwei Explosionen an einer Flüssiggastankstelle in der südrumänischen Crevedia unweit von Bukarest sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag wurden zudem 56 weitere Menschen bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt. Rumänien bat um Hilfe bei der Behandlung von Verletzten mit schweren Verbrennungen, drei der Opfer befanden sich auf dem Weg nach Österreich.

