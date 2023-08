Zwei Leichen in Altenmarkt bei Fürstenfeld entdeckt

Altenmarkt bei Fürstenfeld - Die Leichen einer Frau und eines Mannes sind Sonntagnachmittag im oststeirischen Altenmarkt bei Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) entdeckt worden. Bei den beiden handelt es sich um eine 42-Jährige und ihren 55-jährigen Lebensgefährten. Erste Spuren deuten darauf hin, dass der Mann sie mit einem Küchenmesser erstochen und sich dann selbst in einer nahen Garage erschossen hat, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

SPÖ-Erbschaftssteuer stößt auf Kritik

Wien - Die SPÖ hat dieser Tage ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben, das heißt wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen, geht aus dem Konzept hervor, über das die "TT" zunächst berichtet hatte. Heute reagierte der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria skeptisch.

Hochwasser durch anhaltenden Regen in Westösterreich

Innsbruck/Bregenz/Klagenfurt - Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert aktuell feuchte Luft nach Österreich. Die Fachleute von Geosphere Austria (vormals ZAMG) haben am Montag eine Regen- und Gewitterwarnung für viele Regionen herausgegeben. Besonders im Westen und Süden Österreichs wurden große Regenmengen erwartet. Erst ab Mitte der Woche sollte sich das Wetter beruhigen. Hauptbetroffen waren am Montag Vorarlberg und Tirol.

Kampf gegen Feuer im Nordosten Griechenlands geht weiter

Athen/Alexandroupolis - Hunderte Feuerwehrleute haben am Montag den zehnten Tag in Folge den Kampf gegen Brände an der griechisch-türkischen Grenze fortgesetzt. "Wir haben eine Art Verteidigungslinie gebildet, damit die Flammen nicht in den Kern des Waldes von Dadia eindringen", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, im griechischen Rundfunk (ERT). Nach ersten Schätzungen sind den schweren Waldbränden im Nordosten tausende Schafe und Ziegen zum Opfer gefallen.

Waldbrände auf Sizilien bedrohen Häuser und Geschäfte

Palermo - Mehrere Brände sind in der Nacht auf Montag auf Sizilien ausgebrochen. Nachdem am Sonntag wegen der Flammen der Flughafen der westsizilianischen Stadt Trapani vorübergehend geschlossen werden musste, waren Dutzende von Feuerwehrleuten in der Nacht auf Montag mit dem Löschen verschiedener Brände beschäftigt, die durch einen starken Schirokko-Wind angefacht wurden.

Kiew meldet Rückeroberung von Dorf Robotyne im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die umkämpfte Ortschaft Robotyne im südukrainischen Gebiet Saporischschja zurückerobert. "Robotyne ist befreit worden", zitiert das Militär die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Erklärung. Die Armee versuche im Zuge ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen weiter im Süden vorzustoßen.

Fünf tote Migranten bei Bootsunglücken vor Lesbos und Samos

Athen - Fünf Migranten sind am Montag bei dem Versuch ums Leben gekommen, von der Türkei in Schlauchbooten zu den griechischen Inseln Lesbos und Samos überzusetzen. Vor Lesbos sei am Montagmorgen ein Boot gekentert, dabei seien vier Menschen ertrunken, darunter auch ein Kind, sagte ein Sprecher der Küstenwache dem Nachrichtensender ERTNews. 18 Menschen hätten gerettet werden können.

Rettungsaktion nach Absturz von Militärflieger in Australien

Darwin - Einen Tag nach dem Absturz einer US-Militärmaschine mit drei Toten und fünf Schwerverletzten während Manövern in Australien sind die restlichen Flugzeuginsassen weitgehend unversehrt gerettet worden. Die Behörden bestätigten am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die vermissten 15 Marinesoldaten inzwischen aufgespürt worden seien. Sie hätten entweder leichte Verletzungen erlitten oder seien unverletzt geblieben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red