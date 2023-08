Unwetter - Hochwasser-Lage in Tirol bleibt angespannt

Innsbruck/Brenner - In Tirol hat am Montag weiter in Teilen des Landes eine angespannte Hochwassersituation geherrscht. Hauptbetroffen waren gegen Mittag die Bezirke Imst, und dabei vor allem das Ötztal, sowie der Bezirk Innsbruck-Land. Laut Geosphere und dem Hydrografischen Dienst des Landes soll am Nachmittag die Lage am Alpenhauptkamm weiterhin prekär bleiben, zudem könnten mögliche Gewitter die Situation verschärfen.

Bub gewaltsam aus Wiener Kinder- und Jugendhilfe entführt

Wien - Eltern haben Sonntagnachmittag gewaltsam ihren zweijährigen Sohn aus einer Betreuungseinrichtung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MAGELF) in Ottakring entführt. Dabei wurde ein Betreuer leicht verletzt. Nach dem Paar - sie ist 42 und ukrainische Staatsangehörige, er 29 und marokkanischer Staatsbürger - und dem Kleinkind wird mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MAGELF, appellierte, den Buben im Interesse des Kindeswohls zurückzubringen.

FPÖ sieht Preisverfall bei Bauern und kündigt Aktionstag an

Wien/EU-weit - Die FPÖ hat die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung stark kritisiert. "Während die Bauern immer weniger für ihre Produkte bekommen [...], werden die Konsumenten im Geschäft fleißig abkassiert", sagte Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Bundesregierung schaue "tatenlos zu", die Bilanz der österreichischen Landwirtschaftspolitik sei "erschreckend". Die Freiheitlichen veranstalten deshalb am Dienstag einen "Aktionstag".

Hochwasser durch anhaltenden Regen in Westösterreich

Innsbruck/Bregenz/Klagenfurt - Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert aktuell feuchte Luft nach Österreich. Die Fachleute von Geosphere Austria (vormals ZAMG) haben am Montag eine Regen- und Gewitterwarnung für viele Regionen herausgegeben. Besonders im Westen und Süden Österreichs wurden große Regenmengen erwartet. Erst ab Mitte der Woche sollte sich das Wetter beruhigen. Hauptbetroffen waren am Montag Vorarlberg und Tirol.

Berlin einigte sich auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung

Berlin/Wien - Die deutsche Ampelkoalition hat sich nach monatelangem Streit auf die Kindergrundsicherung geeinigt. Zum Teil seien es "wirklich sehr harte Verhandlungen" gewesen, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der Vorstellung der Ergebnisse am Montag in Berlin. "Aber es hat sich gelohnt." Laut Paus werden für die Einführung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 zunächst 2,4 Milliarden Euro Mehrkosten veranschlagt.

Kampf gegen Feuer im Nordosten Griechenlands geht weiter

Athen/Alexandroupolis - Hunderte Feuerwehrleute haben am Montag den zehnten Tag in Folge den Kampf gegen Brände an der griechisch-türkischen Grenze fortgesetzt. "Wir haben eine Art Verteidigungslinie gebildet, damit die Flammen nicht in den Kern des Waldes von Dadia eindringen", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, im griechischen Rundfunk (ERT). Nach ersten Schätzungen sind den schweren Waldbränden im Nordosten tausende Schafe und Ziegen zum Opfer gefallen.

SPÖ-Erbschaftssteuer stößt auf Kritik

Wien - Die SPÖ hat dieser Tage ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben, das heißt wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen, geht aus dem Konzept hervor, über das die "TT" zunächst berichtet hatte. Heute reagierte der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria skeptisch.

Proteste in Libyen nach Berichten über Israel-Treffen

Rom/Tripolis/Jerusalem - In Libyen ist es in der Nacht auf Montag zu gewaltsamen Protesten gekommen. Zuvor war bekannt geworden, dass sich die libysche Außenministerin Najla al-Mangoush vergangene Woche inoffiziell mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen getroffen haben soll, obwohl die beiden Länder keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten, wie libysche Medien am Montag berichteten.

