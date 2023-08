Hochwasser-Lage in Tirol bleibt angespannt

Innsbruck/Brenner - In Tirol hat am Montag weiter in Teilen des Landes eine angespannte Hochwassersituation geherrscht. Hauptbetroffen waren gegen Mittag die Bezirke Imst, und dabei vor allem das Ötztal, sowie der Bezirk Innsbruck-Land. Laut Geosphere und dem Hydrografischen Dienst des Landes soll am Nachmittag die Lage am Alpenhauptkamm weiterhin prekär bleiben, zudem könnten mögliche Gewitter die Situation verschärfen.

Zwei Leichen in Altenmarkt bei Fürstenfeld entdeckt

Altenmarkt bei Fürstenfeld - Die Leichen einer Frau und eines Mannes sind Sonntagnachmittag im oststeirischen Altenmarkt bei Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) entdeckt worden. Bei den beiden handelt es sich um eine 42-Jährige und ihren 55-jährigen Lebensgefährten. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann die Frau wohl aus Eifersucht mit einem Küchenmesser erstochen und sich dann selbst bei seiner Garage erschossen hat, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Feuer im Nordosten Griechenlands "außer Kontrolle"

Athen/Alexandroupolis - Trotz des Einsatzes von hunderten Feuerwehrleuten ist ein Großbrand im geschützten Wald des ostgriechischen Nationalparks Dadia weiter "außer Kontrolle". Nach Angaben örtlicher Feuerwehrleute erstreckten sich die Feuer am Montag über fast zehn Kilometer. Laut einem Feuerwehrsprecher waren knapp 500 Brandbekämpfer mit 100 Löschfahrzeugen und drei Hubschraubern im Einsatz.

SPÖ-Erbschaftssteuer stößt auf Kritik

Wien - Die SPÖ hat dieser Tage ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben, das heißt wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen, geht aus dem Konzept hervor, über das die "TT" zunächst berichtet hatte. Heute reagierte der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria skeptisch.

Bub gewaltsam aus Wiener Kinder- und Jugendhilfe entführt

Wien - Eltern haben Sonntagnachmittag gewaltsam ihren zweijährigen Sohn aus einer Betreuungseinrichtung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MAGELF) in Ottakring entführt. Dabei wurde ein Betreuer leicht verletzt. Nach dem Paar - sie ist 42 und ukrainische Staatsangehörige, er 29 und marokkanischer Staatsbürger - und dem Kleinkind wird mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MAGELF, appellierte, den Buben im Interesse des Kindeswohls zurückzubringen.

FPÖ sieht Preisverfall bei Bauern und kündigt Aktionstag an

Wien/EU-weit - Die FPÖ hat die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung stark kritisiert. "Während die Bauern immer weniger für ihre Produkte bekommen [...], werden die Konsumenten im Geschäft fleißig abkassiert", sagte Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Bundesregierung schaue "tatenlos zu", die Bilanz der österreichischen Landwirtschaftspolitik sei "erschreckend". Die Freiheitlichen veranstalten deshalb am Dienstag einen "Aktionstag".

OeNB-Chef für mehr Bank-Beratung bei Immo-Krediten

Wien - Im Zuge der Debatte um den immer stärker steigenden Zinsdruck für Immobilien-Kreditnehmer mit variabel verzinsten Krediten und den jüngst angekündigten Hilfsmaßnahmen seitens der Banken hat sich der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, für verstärkte Beratung vor der Kreditaufnahme ausgesprochen. Es brauche eine umfassendere verpflichtende Beratung, so der OeNB-Chef im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radio.

Kommendes Jahr große Rochade in Voest-Chefetage

Wien/Linz - Bei der voestalpine kommt es im kommenden Jahr zu einer größeren Rochade im Vorstand. Denn drei von sechs Vorstandsmitgliedern hören am 31. März 2024 auf. Zwei verlängern ihr Mandat nicht. Zudem geht ein Mitglied des derzeit rein männlich besetzten Führungsgremiums in Pension, ging aus Mitteilungen des börsennotierten Linzer Konzerns am Montag hervor. In einer Aufsichtsratssitzung am morgigen Dienstag geht es ums Gros der möglichen Nachfolgerinnen oder Nachfolger.

