Babler warnt vor Stimme für Nehammer

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Montag im ORF-"Sommergespräch" eindringlich vor einer schwarz-blauen Koalition nach der Nationalratswahl gewarnt: "Da erwartet uns Schlimmes für das Land." Jede Stimme für ÖVP-Obmann Karl Nehammer ermögliche FPÖ-Chef Herbert Kickl als Kanzler. Klar positionierte sich Babler in Sachen Ukraine-Krieg. Er ist dafür, alle Geschäftsbeziehungen "mit dem System Putin" zu kappen.

Unwetter - Lage in Tirol entspannt sich zunehmend

Innsbruck/Brenner - Die Hochwassersituation wegen Starkregens in Tirol hat sich im Laufe des Montags zunächst verschärft, mit dem Nachmittag aber dann spürbar entspannt. Zwar kamen zwei Zivilschutzwarnungen für die Bezirksstadt Schwaz und Kramsach hinzu, ansonsten gab das Land aber am Nachmittag im Zuge einer Pressekonferenz großteils Entwarnung. Die Pegelstände an immer mehr Messstellen waren im Sinken begriffen, Sorge bereitete aber noch das Unterland.

Trump-Prozess zu versuchtem Wahlbetrug beginnt im März 2024

Washington - Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug in Washington soll am 4. März 2024 beginnen. Die zuständige Richterin legte bei einer Anhörung am Montag in der US-Hauptstadt den Termin fest, wie die "Washington Post" und der TV-Sender CNN übereinstimmend aus der Sitzung berichteten. Der Prozessbeginn fällt somit auf den Tag vor dem "Super Tuesday", bei dem Trump seine neuerliche Präsidentschaftskandidatur besiegeln will.

Bosniens Sicherheitsminister Nešić bei Karner

Wien - Bosniens Minister für Sicherheit, Nenad Nešić, besucht am Dienstag Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Hauptthema des Treffens in Wien wird wohl die illegale Migration auf der Balkanroute sowie die diesbezügliche Situation in Bosnien-Herzegowina sein. Der bosnisch-serbische Politiker ist unter anderem für Grenzschutz und die Bekämpfung von Schlepperei und Menschenhandel zuständig. Österreich arbeitet mit Bosnien im Bereich Rückführungen von illegalen Migranten zusammen.

SPÖ-Erbschaftssteuer stößt auf Kritik

Wien - Die SPÖ hat dieser Tage ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben, das heißt wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen, geht aus dem Konzept hervor, über das die "TT" zunächst berichtet hatte. Der Wirtschaftsbund übte Kritik.

Mordversuch-Prozess nach Gewalttat in Wiener U-Bahn

Wien - Um einen mutmaßlichen Mordversuch in einer Wiener U-Bahn-Garnitur geht es am Dienstag in einem Schwurprozess am Landesgericht für Strafsachen. Ein 21-Jähriger schlug am 4. Jänner 2023 in der U3 einen 63 Jahre alten Mann zunächst mit Faustschlägen ins Gesicht k.o. und trat dann dem hilflos am Boden Liegenden mit voller Wucht mehrmals gegen den Kopf und den Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Täter zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hat.

UN-Abzug aus Mali von Angriffen begleitet

New York/Bamako - Der Abzug der UN-Friedensmission aus dem westafrikanischen Staat Mali wird von Angriffen auf die Blauhelmsoldaten begleitet. Ein letzter Konvoi von Einsatzkräften aus dem Ort Ber zu einem regionalen Zentrum in der Stadt Timbuktu sei kürzlich zweimal von unbekannten Extremisten angegriffen worden, sagte der UN-Missionsleiter El-Ghassim Wane am Montag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Vier Blauhelme seien dabei verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt worden.

Fünf tote Migranten bei Bootsunglücken vor Lesbos und Samos

Athen - Bei zwei Schiffsunglücken vor den griechischen Inseln Samos und Lesbos sind am Montag fünf Migranten ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. 54 Personen konnten gerettet werden. Bei den Toten vor Lesbos handelte es sich um einen elf Monate alten Säugling, zwei Mädchen im Alter von acht und elf Jahren und einen achtjährigen Jungen, wie Schifffahrtsminister Miltiadis Varvitsiotis mitteilte. Außerdem sei bei dem Unglück vor Samos eine Frau ums Leben gekommen.

