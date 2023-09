Wetterlage beruhigt, aber noch nicht komplett entspannt

Wien - Die Wetterlage in Österreich hat sich in der Nacht auf Dienstag beruhigt, entspannt hat sich die Situation aber noch nicht vollends. Kurz vor 6.30 Uhr teilte die Landespolizeidirektion Salzburg der APA mit, dass die B159 am Pass Lueg komplett gesperrt sei, außerdem hätten im Pinzgau die Regenfälle wieder zugenommen. In Tirol wird laut Polizei die Lage genau beobachtet. In Ober- und Niederösterreich stieg indes der Wasserstand entlang der Donau weiter.

Bosniens strebt Frontex-Abkommen an

Wien - Bosnien-Herzegowina strebt nach einem Kooperationsabkommen mit Europol nun die Unterzeichnung eines Statusabkommens mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Das kündigte Sicherheitsminister Nenad Nešić am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Wien an. Nešić erwartet dafür auch die Hilfe Österreichs, um bis Jahresende ein Abkommen unterzeichnen zu können.

Zwei ukrainische Drohnen laut Angaben aus Moskau zerstört

Moskau - Russland hat offiziellen Angaben zufolge erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf seinem Territorium abgewehrt. Die Luftabwehr habe zwei unbemannte Luftfahrzeuge über dem Gebiet Tula südlich von Moskau zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Vor Nationalrat - NEOS gegen neue Steuern und Deckelungen

Wien - Die NEOS haben sich vor der Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung, die auf Verlangen von SPÖ und FPÖ morgen, Mittwoch, stattfindet, gegen neue Steuern und Deckelungen ausgesprochen. Stattdessen setzt man auf das eigene Rezept gegen die Inflation - der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak forderte bei einer Pressekonferenz erneut u.a. eine Senkung der Lohnnebenkosten und der KESt. FPÖ und SPÖ kritisierten ein kolportiertes Wohnpaket der Regierung.

Schallenberg will Nukleartests "endlich verbieten"

Wien - Anlässlich des Internationalen Tages gegen Nukleartests am heutigen Dienstag ruft Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die "Schlüsselstaaten" - Ägypten, China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die Vereinigten Staaten - auf, den Atomteststoppvertrag (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) endlich zu ratifizieren. "Wir brauchen den Atomteststoppvertrag dringender denn je", betont Schallenberg laut Aussendung des Außenministeriums Dienstagfrüh.

Pakistans Ex-Premier Khan vorerst weiter in Haft

Islamabad - Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan muss Berichten zufolge vorerst weiter in Haft bleiben. Nachdem ein Gericht am Dienstag in Islamabad die Freilassung Khans veranlasst hatte, ordnete ein anderes Gericht kurz darauf die Inhaftierung Khans aufgrund eines anderen Verfahrens gegen ihn an. Das berichteten Medien vor Ort am Dienstag. Der populäre Oppositionsführer war im August wegen des Verkaufs von Staatsgeschenken verurteilt und inhaftiert worden.

Mordversuch-Prozess nach Gewalttat in Wiener U-Bahn

Wien - Um einen mutmaßlichen Mordversuch in einer Wiener U-Bahn-Garnitur ist es am Dienstag in einem Schwurprozess am Landesgericht für Strafsachen gegangen. Ein 21-Jähriger hatte am 4. Jänner 2023 in der U3 einen 63 Jahre alten Fahrgast zunächst mit Faustschlägen ins Gesicht bewusstlos geschlagen, ehe er dem hilflos am Boden Liegenden mit voller Wucht mehrmals gegen den Kopf und den Oberkörper trat. Die Staatsanwaltschaft geht von - zumindest bedingtem - Tötungsvorsatz aus.

Londoner Umweltzone auf gesamtes Stadtgebiet ausgeweitet

London - Begleitet von scharfer Kritik der konservativen britischen Regierung ist die Londoner Umweltzone am Dienstag auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Bürgermeister Sadiq Khan verteidigte sein Vorgehen. Nicht nur die Menschen in der Innenstadt, sondern alle Londoner hätten ein Recht auf saubere Luft, sagte der Politiker der sozialdemokratischen Labour-Partei der BBC.

