"Idalia" wird auf dem Weg nach Florida zum Hurrikan

Tallahassee (Florida) - Der Tropensturm "Idalia" hat sich im Golf von Mexiko zu einem Hurrikan entwickelt und wird laut Wetterexperten auf seinem Weg Richtung Florida weiter an Stärke gewinnen. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag in Miami mit. Das entspricht einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins (von fünf).

Zwei Drittel der Österreicher trifft Teuerung hart

Linz - Die allgemeine Teuerung trifft gut zwei Drittel (69 Prozent) der Österreicher hart. Die Preissteigerungen beim Strom und den Lebensmitteln haben auch das Konsumverhalten deutlich geändert. Sprich es wird gespart, wo es geht. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Vor Nationalrat - NEOS gegen neue Steuern und Deckelungen

Wien - Die NEOS haben sich vor der Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung, die auf Verlangen von SPÖ und FPÖ morgen, Mittwoch, stattfindet, gegen neue Steuern und Deckelungen ausgesprochen. Stattdessen setzt man auf das eigene Rezept gegen die Inflation - der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak forderte bei einer Pressekonferenz erneut u.a. eine Senkung der Lohnnebenkosten und der KESt. FPÖ und SPÖ kritisierten ein kolportiertes Wohnpaket der Regierung.

Bosniens strebt Frontex-Abkommen an

Wien - Bosnien-Herzegowina strebt nach einem Kooperationsabkommen mit Europol nun die Unterzeichnung eines Statusabkommens mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Das kündigte Sicherheitsminister Nenad Nešić am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Wien an. Nešić erwartet dafür auch die Hilfe Österreichs, um bis Jahresende ein Abkommen unterzeichnen zu können.

Ermittlungen gegen Till Lindemann in Berlin eingestellt

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der Beweise habe keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Lindemann gegen deren Wille sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen habe.

17 Anzeigen nach Klimademo auf A1 in St. Pölten

St. Pölten - Klimademonstranten haben am Dienstag die Westautobahn (A1) bei St. Pölten Süd blockiert. War zunächst die Richtungsfahrbahn Salzburg gesperrt, kam es in weiterer Folge nach Angaben von Polizei und ÖAMTC auch in der Gegenrichtung dazu. Einem Clubsprecher zufolge bauten sich rasch kilometerlange Staus auf. Laut Polizei dauerte die gesamte Aktion etwa eine Stunde. 17 Anzeigen waren die Folge.

Pakistans Ex-Premier Khan vorerst weiter in Haft

Islamabad - Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan muss Berichten zufolge vorerst weiter in Haft bleiben. Nachdem ein Gericht am Dienstag in Islamabad die Freilassung Khans veranlasst hatte, ordnete ein anderes Gericht kurz darauf die Inhaftierung Khans aufgrund eines anderen Verfahrens gegen ihn an. Das berichteten Medien vor Ort am Dienstag. Der populäre Oppositionsführer war im August wegen des Verkaufs von Staatsgeschenken verurteilt und inhaftiert worden.

Frau in Tiroler Haus überfallen, Täter auf der Flucht

Gnadenwald - Eine Frau ist Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Gnadenwald im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land von zwei bis drei, möglicherweise bewaffneten, Tätern überfallen worden. Diese raubten dabei "zumindest Bargeld" und flüchteten anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. An der Fahndung nach den Tätern war das Einsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen beteiligt.

