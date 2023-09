Hochwasser-Lage in Österreich entspannte sich

Wien - Die Wetterlage hat sich am Dienstag in Österreich zusehends beruhigt: So konnten in Tirol die Zivilschutzwarnungen für die Unterländer Bezirksstadt Schwaz und die Gemeinde Kramsach aufgehoben werden. Eine leichte Entspannung der Situation vermeldeten die Behörden auch in anderen Bundesländern. Die Lage werde aber weiter beobachtet, hieß es.

Bosnien strebt Frontex-Abkommen an

Wien - Bosnien-Herzegowina strebt nach einem Kooperationsabkommen mit Europol nun die Unterzeichnung eines Statusabkommens mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Das kündigte Sicherheitsminister Nenad Nešić am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Wien an. Nešić erwartet dafür auch die Hilfe Österreichs, um bis Jahresende ein Abkommen unterzeichnen zu können.

Ermittlungen gegen Till Lindemann in Berlin eingestellt

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der Beweise habe keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Lindemann gegen deren Wille sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen habe.

Zwei Drittel der Österreicher trifft Teuerung hart

Linz - Die allgemeine Teuerung trifft gut zwei Drittel (69 Prozent) der Österreicher hart. Die Preissteigerungen beim Strom und den Lebensmitteln haben auch das Konsumverhalten deutlich geändert. Sprich es wird gespart, wo es geht. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Vor Nationalrat - NEOS gegen neue Steuern und Deckelungen

Wien - Die NEOS haben sich vor der Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung, die auf Verlangen von SPÖ und FPÖ morgen, Mittwoch, stattfindet, gegen neue Steuern und Deckelungen ausgesprochen. Stattdessen setzt man auf das eigene Rezept gegen die Inflation - der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak forderte bei einer Pressekonferenz erneut u.a. eine Senkung der Lohnnebenkosten und der KESt. FPÖ und SPÖ kritisierten ein kolportiertes Wohnpaket der Regierung.

"Idalia" wird auf dem Weg nach Florida zum Hurrikan

Tallahassee (Florida) - Der Tropensturm "Idalia" hat sich im Golf von Mexiko zu einem Hurrikan entwickelt und wird laut Wetterexperten auf seinem Weg Richtung Florida weiter an Stärke gewinnen. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag in Miami mit. Das entspricht einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins (von fünf).

Umgebauter Leopard-Panzer hilft bei Feuern in Griechenland

Alexandroupolis/EU-weit/Brüssel - Ein gegenwärtig im Nordosten Griechenlands wütender Waldbrand ist nach Einschätzung aus Brüssel die größte derartige Katastrophe, die je in der Europäischen Union verzeichnet wurde. Die EU habe zur Bekämpfung des Brandes im Dadia-Nationalpark in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupoli bereits fast die Hälfte ihrer Löschflugzeuge und -hubschrauber mobilisiert, sagte EU-Kommissionssprecher Balazs Ujvari am Dienstag in Brüssel.

17 Anzeigen nach Klimademo auf A1 in St. Pölten

St. Pölten - Klimademonstranten haben am Dienstag die Westautobahn (A1) bei St. Pölten Süd blockiert. War zunächst die Richtungsfahrbahn Salzburg gesperrt, kam es in weiterer Folge nach Angaben von Polizei und ÖAMTC auch in der Gegenrichtung dazu. Einem Clubsprecher zufolge bauten sich rasch kilometerlange Staus auf. Laut Polizei dauerte die gesamte Aktion etwa eine Stunde. 17 Anzeigen waren die Folge.

Wiener Börse legt im Verlauf zu

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstagnachmittag um 0,59 Prozent auf 3.145,83 Zähler. Nach positiven Vorgaben von den Übersee-Märkten zeigte sich auch das europäische Umfeld mit Zugewinnen. Marktbeobachter sprachen von einer Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung und verwiesen auf die Hoffnungen der Anleger auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Von Unternehmensseite rückten Porr und Pierer Mobility mit Ergebnissen in den Fokus.

