Teuerung - Zeichen stehen auf Mietpreisdeckel

Wien - Unmittelbar vor der von SPÖ und FPÖ beantragten Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung haben sich die Regierungsparteien offenbar auf ein Maßnahmenpaket verständigt. Die Verhandlungen befänden sich in den letzten Zügen, hieß es Dienstagabend aus Regierungskreisen zur APA. Im Gespräch sei u.a. ein Mietpreisdeckel für die kommenden drei Jahre, der den Anstieg der Mieten auf maximal fünf Prozent begrenzen soll. Zudem sollen künftig massive Mietanstiege verhindert werden.

Ukraine will Angriffe auf russische Ziele intensivieren

Moskau - Die Ukraine will künftig zu einem der größten Produzenten von Waffen und Munition werden und auch russische Ziele stärker ins Visier nehmen. Die ukrainischen Attacken erfolgen dabei ausschließlich aus "Verteidigungsmotiven", sagte der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, in der Nacht auf Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Die westlichen Verbündeten akzeptierten inzwischen auch Angriffe auf russische Objekte auf der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Söldnerchef Prigoschin laut Pressedienst schon beerdigt

Moskau - Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben seines Pressedienstes bereits in seiner Heimatstadt St. Petersburg beerdigt worden. Bei einer Trauerfeier im engsten Kreis sei von dem 62-Jährigen Abschied genommen worden, teilte der Pressedienst des Chefs der Privatarmee Wagner am Dienstag mit. Wer sich von dem am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz getöteten Geschäftsmann verabschieden wolle, könnte dies auf dem Friedhof Porochowskoje tun, hieß es.

Tirol überstand Hochwasser mit "blauem Auge"

Innsbruck/Schwaz - Das Bundesland Tirol hat das Hochwasser ohne Verletzte überstanden und ist damit wohl mit einem "blauen Auge" davongekommen. Am Dienstag entspannte sich die Lage und die Pegelstände gingen laufend zurück. Auch die am Montag ausgegebenen Zivilschutzwarnungen für Schwaz und Kramsach wurden aufgehoben. Eine erste Begutachtung ergab, dass die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur rund zwölf Millionen Euro betragen. Das hintere Ötztal war weiterhin nicht erreichbar.

Niederländer Hoekstra soll Kommissar für Klima werden

Den Haag/Brüssel - Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra soll nach Willen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kommissar für Klimaschutz werden und damit auch das Fachressort des zurückgetretenen Kommissions-Vizes Frans Timmermans übernehmen. In einem Gespräch am Dienstag habe sich Hoekstra sehr motiviert für das Amt gezeigt sowie großes Engagement für die EU, teilte von der Leyen mit. Zudem verfüge er über einschlägige Berufserfahrung.

Filmfestspiele von Venedig starten wohl mit weniger Stars

Venedig - Am Mittwoch starten am Lido von Venedig die Filmfestspiele in ihre 80. Ausgabe. Zum Auftakt wird die italienische Regielegende Liliana Cavani mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk gewürdigt. Dem schließt sich dann ein Wettbewerb um die heurigen Trophäen an, der am 9. September entschieden wird. Im Rennen sind hier neue Arbeiten etwa von Sofia Coppola ("Priscilla"), David Fincher ("The Killer") oder Ryusuke Hamaguchi ("Aku wa sonzai shinai").

Britischer Außenminister Cleverly reist verspätet nach China

London/Peking - Der britische Außenminister James Cleverly reist am Mittwoch nach Peking, wo er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi trifft. Er holt damit eine Reise nach, die ursprünglich für Juli geplant gewesen war. Wegen des mysteriösen Verschwindens des damaligen chinesischen Außenministers Qin Gang war die Visite allerdings verschoben worden. Es ist der erste Besuch eines britischen Außenministers in China seit mehr als fünf Jahren.

