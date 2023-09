Mietdeckel stellt Sondersitzung in den Schatten

Wien - Auf Wunsch von Freiheitlichen und SPÖ absolviert der Nationalrat am Mittwoch einen vorgezogenen Auftakt zur Herbst-Saison. In einer Sondersitzung wollen die beiden größeren Oppositionsparteien ihre Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung präsentieren und der Regierung für deren vermeintliche Untätigkeit zürnen. Die Koalition dürfte mit einem Mietpreisdeckel kontern.

Militärputsch in zentralafrikanischem Staat Gabun

Libreville - In Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes" verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch im Sender Gabon 24 zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und "alle Institutionen der Republik" aufzulösen. Die Grenzen des zentralafrikanischen Staates blieben bis auf weiteres geschlossen.

Zwei Tote nach russischem Beschuss von Kiew

Pskow/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht unter heftigen Beschuss durch russische Marschflugkörper gekommen. Berichten zufolge kam es über der Stadt zu heftigen Explosionen von Raketen der Flugabwehr gegen die anfliegenden Geschosse. In mindestens zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, wie Bürgermeister Vitali Klitschko Mittwochfrüh bei Telegram mitteilte. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und zwei weitere verletzt.

Britischer Minister rechnet mit Sieg der Ukraine

Alpbach - Die Ukraine wird nach Einschätzung des britischen Europaministers Leo Docherty den Verteidigungskrieg gegen Russland letztlich gewinnen. "Die Kampfkraft, das wirtschaftliche Gewicht und der politische Wille derjenigen, die die Ukraine unterstützen, sind eindeutig so, dass dies langfristig auf einen Erfolg hindeutet." Es werde jedoch wohl seine Zeit brauchen, sagte der konservative Politiker am Rande des Europäischen Forums Alpbach zur APA.

Hurrikan "Idalia" steuert auf US-Bundesstaat Florida zu

Miami/Tallahassee (Florida) - Der Hurrikan "Idalia" im Golf von Mexiko hat sich auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaates Florida erneut verstärkt und die Hurrikan-Stufe drei von fünf erreicht. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von etwa 193 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. "Idalia" befand sich demnach noch etwa 160 Kilometer von der Küste Floridas entfernt.

Alkolenker rammte drei Personen auf Schutzweg

Knittelfeld - Ein betrunkener Autofahrer hat Mittwochabend im obersteirischen Knittelfeld drei Menschen auf einem beleuchteten Schutzweg gerammt und verletzt. Zu Verletzten gehören eine Mutter (33) mit ihrem Sohn (4) und eine 17-Jährige, alle aus dem Bezirk Murtal. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Weitere Erdrutsche in der Schweiz befürchtet

Bern - Nach den heftigen Regenfällen und einem großen Erdrutsch in der Zentralschweiz rechnen Experten mit weiterer Gefahr. Drei Häuser und zwei Scheunen waren bereits bis Dienstagabend durch Schlamm und Geröll zerstört, ein Gewerbebetrieb schwer beschädigt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. "Man geht davon aus, dass noch weitere Rutschungen kommen können", sagte der Sprecher der Polizei im Kanton Glarus am Mittwoch dem Sender SRF.

Toyota fährt Produktion in Japan wieder an

Tokio - Der japanische Autoriese Toyota hat nach einem Totalstillstand seiner Produktion in Japan die Fertigung wieder angefahren. Wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab, lief zunächst die Fertigung an 25 Produktionslinien in zwölf der 14 Montagewerke wieder an. Die übrigen der insgesamt 28 Fertigungslinien würden im Tagesablauf die Produktion wieder aufnehmen. Am Vortag hatte ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung zu einem kompletten Produktionsausfall geführt.

