Mietdeckel stellt Sondersitzung in den Schatten

Wien - Auf Wunsch von Freiheitlichen und SPÖ absolviert der Nationalrat am Mittwoch einen vorgezogenen Auftakt zur Herbst-Saison. In einer Sondersitzung wollen die beiden größeren Oppositionsparteien ihre Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung präsentieren und der Regierung für deren vermeintliche Untätigkeit zürnen. Die Koalition kontert mit einem Mietpreisdeckel für die kommenden drei Jahre.

Stakeholder lieferten Beiträge für Österreichs Klimaplan ab

Wien - Anfang Juli ist der Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) präsentiert worden, mit dem Österreich die EU-Klimazielsetzungen noch klar verfehlen würde. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bat damals um "konkrete Vorschläge" zum Lückenschluss beim CO2-Ausstoß. Zahlreich fielen die Antworten aus: 40 Seiten lieferte etwa die Wissenschaft, Greenpeace einen 55-Punkte-Plan, auch WWF, Global 2000 und Umweltdachverband konkretisierten ihre Anregungen.

Zwei Tote nach russischem Beschuss von Kiew

Pskow/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht unter heftigen Beschuss durch russische Marschflugkörper gekommen. Berichten zufolge kam es über der Stadt zu heftigen Explosionen von Raketen der Flugabwehr gegen die anfliegenden Geschosse. In mindestens zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, wie Bürgermeister Vitali Klitschko Mittwochfrüh bei Telegram mitteilte. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und zwei weitere verletzt.

Militärputsch in zentralafrikanischem Staat Gabun

Libreville/Toledo/Peking - In Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes" verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch im Sender Gabon 24 zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und "alle Institutionen der Republik" aufzulösen. Die Grenzen des zentralafrikanischen Staates blieben bis auf weiteres geschlossen.

Hurrikan "Idalia" steuert auf US-Bundesstaat Florida zu

Miami/Tallahassee (Florida) - Der Hurrikan "Idalia" im Golf von Mexiko hat sich auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaates Florida erneut verstärkt und die Hurrikan-Stufe drei von fünf erreicht. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von etwa 193 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. "Idalia" befand sich demnach noch etwa 160 Kilometer von der Küste Floridas entfernt.

2022 weniger Führerscheine als 2021 ausgestellt

Wien - 154.974 Führerscheine sind laut Statistik Austria im Vorjahr ausgestellt worden. Gegenüber 2021 bedeutete dies einen Rückgang um sieben Prozent, gegenüber den Jahren vor der Corona-Pandemie waren es aber noch deutlich mehr. So wurden 2019 151.477 Führerscheine ausgestellt, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch. Der Rückgang geht großteils auf das Konto der "regulären B-Klasse" mit minus 15 Prozent, ein Plus gab es bei L17-Scheinen sowie bei den C- und D-Klassen.

Rhein verursacht Holzteppich am Vorarlberger Bodenseeufer

Bregenz - Das Rhein-Hochwasser der vergangenen Tage hat am Rohrspitz - einem Abschnitt des Vorarlberger Bodenseeufers - einen imposanten Holzteppich erzeugt. Im Zuge des Hochwasserereignisses lagerte der Fluss in unmittelbarer Nähe seiner Mündung in den Bodensee massenhaft ganze Baumstämme und allerlei Holzmaterial ab, das der Rhein mitgerissen hatte. Die Abflussmengen des Rheins und der Vorarlberger Flüsse hatten sich am Mittwoch nach einer Wetterberuhigung weitestgehend normalisiert.

Übelkeit nach Besuch im Parlamentsrestaurant

Wien - Der Genuss eines Käferbohnengerichts ist am Montag so manchem Besucher der Kantine des Parlamentsrestaurants "Kelsen" nicht wohl bekommen. Mehrere Personen wurden nach Verzehr der Speise von Magen- und Darmproblemen heimgesucht, wie zunächst die Zeitung "Heute" berichtete. Die Küche des Restaurants vermutet, dass es bei der Zubereitung von Käferbohnen-Falafel zu einem Fehler gekommen ist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red