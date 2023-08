Sondersitzung des Nationalrats mit gegenseitigen Vorwürfen

Wien - Auf Wunsch von Freiheitlichen und SPÖ ist der Nationalrat am Mittwoch verfrüht aus der Sommerpause zurückgekehrt. Eine Sondersitzung widmet sich der weiter hohen Teuerung. Zum Auftakt bedachten einander SPÖ und ÖVP mit Vorwürfen. Die SPÖ attestierte der Koalition Untätigkeit, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) replizierte, dass die Opposition mit dem Schüren von Ängsten radikale Kräfte stärke.

Regierung einigt sich auf Entlastungen für Mieter

Wien - Die Regierung hat ein weiteres Maßnahmenpaket gegen die Teuerung geschnürt. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) heute bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wird es einen Mietpreisdeckel geben, der den Anstieg der Mieten für die kommenden drei Jahre auf maximal fünf Prozent beschränken soll. Im Mobilitätsbereich sollen Kostenerhöhungen bei Vignetten und beim Klimaticket ausgesetzt werden. In Sachen Zufallsgewinne von Energieunternehmen wird die Abschöpfung verschärft.

Zwei Tote bei Beschuss Kiews - Ukraine trifft Flugplatz

Pskow/Moskau - Bei den heftigsten russischen Raketenangriffen seit Monaten sind in der Nacht auf Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. In mindestens zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, wie Bürgermeister Vitali Klitschko Mittwochfrüh bei Telegram mitteilte. Unterdessen trafen ukrainische Drohnen einen Militärflughafen im nordwestrussischen Pskow, 600 Kilometer von der Ukraine entfernt. Moskau kündigte Vergeltung an.

Militärputsch in zentralafrikanischem Staat Gabun

Libreville/Toledo/Peking - In Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes" verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und "alle Institutionen der Republik" aufzulösen. Präsident Ali Bongo Ondimba wurde nach Angaben der Putschisten unter Hausarrest gestellt.

Hurrikan "Idalia" steuert auf US-Bundesstaat Florida zu

Miami/Tallahassee (Florida) - Der Hurrikan "Idalia" im Golf von Mexiko hat sich auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaates Florida erneut verstärkt und die Hurrikan-Stufe vier von fünf erreicht. Mittwoch früh (Ortszeit) wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von mehr als 190 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. "Idalia" befand sich demnach noch etwa 160 Kilometer von der Küste Floridas entfernt.

15 Jahre Haft für Mordversuch in Wiener U-Bahn

Wien - Ein mehrfach vorbestrafter 21-Jähriger, der am 4. Jänner 2023 in einer U-Bahn-Garnitur einen 63 Jahre alten Fahrgast aus nichtigem Anlass k. o. geschlagen und dem bewusstlos am Boden liegenden Mann wiederholt auf den Kopf und auf die Brust gesprungen war, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde der Bursche in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wiener Polizeiinspektionen reduzieren offenbar Nachtbetrieb

Wien - Mehr als die Hälfte aller Polizeiinspektionen in Wien sollen offenbar ihren Betrieb in der Nacht reduzieren. Das berichtete der "Kurier" in seiner Mittwochausgabe. Demzufolge ist geplant, dass ab Oktober nur mehr 29 von 81 Polizeiinspektionen für Parteienverkehr offenstehen. Der Schritt sei eine Maßnahme zum Überstundenabbau, hieß in dem Bericht. Die Landespolizeidirektion Wien wollte den Bericht auf APA-Anfrage weder bestätigten noch dementieren.

Stakeholder lieferten Beiträge für Österreichs Klimaplan ab

Wien - Anfang Juli ist der Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) präsentiert worden, mit dem Österreich die EU-Klimazielsetzungen noch klar verfehlen würde. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bat damals um "konkrete Vorschläge" zum Lückenschluss beim CO2-Ausstoß. Zahlreich fielen die Antworten aus: 40 Seiten lieferte etwa die Wissenschaft, Greenpeace einen 55-Punkte-Plan, auch WWF, Global 2000 und Umweltdachverband konkretisierten ihre Anregungen.

