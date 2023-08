Sondersitzung des Nationalrats mit gegenseitigen Vorwürfen

Wien - Auf Wunsch von Freiheitlichen und SPÖ ist der Nationalrat am Mittwoch verfrüht aus der Sommerpause zurückgekehrt. Eine Sondersitzung widmete sich der weiter hohen Teuerung. Dominiert wurde die Debatte von gegenseitigen Vorhaltungen zwischen Opposition und Koalition. Die SPÖ attestierte der Koalition Untätigkeit, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) replizierte, dass die Opposition mit dem Schüren von Ängsten radikale Kräfte stärke. In Kritik stand speziell FP-Chef Herbert Kickl.

WKStA ermittelt wegen Kurz-Studie aus 2016

Wien - Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Vorwoche ihre Ermittlungsschritte, darunter Hausdurchsuchungen, rund um von mehreren ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebenen Umfragen beim Demox-Institut bekannt gemacht hat, sind nun weitere Details bekannt geworden. Wie aus einer der APA vorliegenden Sicherstellungsanordnung hervorgeht, interessierte sie sich auch für eine Studie des M&R Instituts aus dem Jahr 2016.

Van der Bellen mit Ode an Europa in Alpbach, pro Sky Shield

Alpbach/EU-weit/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der "Austria in Europe Days" des Europäischen Forum Alpbach mit einer Ode an Europa und einer Warnung vor "Populisten"aufgewartet. Er bezeichnete Europa als "konstruktive und wohlwollende Weltmacht", die "alles verteidigen" müsse, "was unsere Position schwächen könnte." Dezidiert sprach sich Van der Bellen für einen Beitritt Österreichs zum europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield aus.

Orban erhofft sich von Rückkehr Trumps Frieden in Ukraine

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist davon überzeugt, dass nur die Rückkehr des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an die Spitze der USA den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden könne. Das sagte Orban in einem Interview mit dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson, das dieser am Mittwoch auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichte.

Militärputsch in zentralafrikanischem Staat Gabun

Libreville/Toledo/Peking - In Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes" verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und "alle Institutionen der Republik" aufzulösen. Präsident Ali Bongo Ondimba wurde nach Angaben der Putschisten unter Hausarrest gestellt.

Hurrikan "Idalia" trifft leicht abgeschwächt Küste Floridas

Miami/Tallahassee (Florida) - Hurrikan "Idalia" ist an der Westküste Floridas auf Land getroffen. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) erreichte der Sturm mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von etwa 201 Kilometern pro Stunde die Region Big Bend südlich der Hauptstadt Tallahassee, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Das entspricht einem Hurrikan der Kategorie drei (von fünf). "Idalia" hatte vor der Küste die Hurrikan-Stufe vier erreicht, sich dann aber wieder leicht abgeschwächt.

Austrian-Airlines-Flieger kehrte am Weg nach New York um

Wien - Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist heute, Mittwoch, nach dem Start vom Flughafen Wien-Schwechat umgedreht. "Nach dem Start von Flug OS 087 von Wien nach New York (JFK) konnten die Vorflügel aufgrund eines technischen Fehlers nicht wieder eingefahren werden, weshalb das Flugzeug aus Sicherheitsgründen umkehrte. Das Flugzeug ist nach etwas mehr als einer Stunde nach Start sicher und ohne Zwischenfälle in Wien zurückgelandet", hieß es gegenüber der APA.

Drei Tote bei Unfall mit Krankenwagen in Deutschland

Nürnberg - Drei Menschen sind am Mittwoch nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Krankentransportwagen in Mittelfranken in Deutschland gestorben. Zwei Menschen erlagen laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, ein weiterer starb wenig später im Krankenhaus, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der Krankentransportwagen zwischen Geslau und Colmberg im Landkreis Ansbach in den Gegenverkehr geraten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red