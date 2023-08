Putschisten in Gabun machen General zum Übergangspräsidenten

Libreville/Toledo/Peking - Nach dem Militärputsch in Gabun ist der General Brice Oligui Nguema nach Angaben der Putschisten zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Oligui sei "einstimmig zum Präsidenten des Komitees für den Übergang und die Wiederherstellung von Institutionen, zum Übergangspräsidenten" ernannt worden, sagte ein Offizier in Anwesenheit Dutzender hochrangiger Offiziere in einer am Mittwoch im Fernsehsender Gabon 24 verlesenen Erklärung.

Hurrikan "Idalia" wütet über Florida - Mindestens zwei Tote

Miami/Tallahassee (Florida) - Der Hurrikan "Idalia" hat auf seinem Weg durch Florida nach ersten Berichten zwei Todesfälle verursacht und zu umfangreichen Stromausfällen geführt. Das Zentrum des Sturms überquerte im Laufe des Mittwochs die Grenze zu dem im Norden gelegenen Bundesstaat Georgia, wie der Gouverneur von Florida und republikanische Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis erklärte. Laut Polizei kamen zwei Autofahrer bei Unfällen als Folge des Hurrikans ums Leben. In der Region regnete es heftig.

Van der Bellen mit Ode an Europa in Alpbach, pro Sky Shield

Alpbach/EU-weit/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der "Austria in Europe Days" des Europäischen Forum Alpbach mit einer Ode an Europa und einer Warnung vor "Populisten"aufgewartet. Er bezeichnete Europa als "konstruktive und wohlwollende Weltmacht", die "alles verteidigen" müsse, "was unsere Position schwächen könnte." Dezidiert sprach sich Van der Bellen für einen Beitritt Österreichs zum europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield aus.

Orban erhofft sich von Rückkehr Trumps Frieden in Ukraine

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist davon überzeugt, dass nur die Rückkehr des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an die Spitze der USA den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden könne. Das sagte Orban in einem Interview mit dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson, das dieser am Mittwoch auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichte.

Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess in Linz

Linz - Ein 36-Jähriger steht ab Donnerstag in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht, weil er in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche und Prellungen. Mit jeder weiteren Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen laut Gutachter 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer erinnern. Ein Urteil ist für Freitag geplant.

Austrian-Airlines-Flieger kehrte am Weg nach New York um

Wien - Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist heute, Mittwoch, nach dem Start vom Flughafen Wien-Schwechat umgedreht. "Nach dem Start von Flug OS 087 von Wien nach New York (JFK) konnten die Vorflügel aufgrund eines technischen Fehlers nicht wieder eingefahren werden, weshalb das Flugzeug aus Sicherheitsgründen umkehrte. Das Flugzeug ist nach etwas mehr als einer Stunde nach Start sicher und ohne Zwischenfälle in Wien zurückgelandet", hieß es gegenüber der APA.

Drei Tote bei Unfall mit Krankenwagen in Deutschland

Nürnberg - Drei Menschen sind am Mittwoch nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Krankentransportwagen in Mittelfranken in Deutschland gestorben. Zwei Menschen erlagen laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, ein weiterer starb wenig später im Krankenhaus, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der Krankentransportwagen zwischen Geslau und Colmberg im Landkreis Ansbach in den Gegenverkehr geraten.

