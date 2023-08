Nach "Idalia": Gesundheitsnotstand in Florida ausgerufen

Washington - Die US-Regierung hat am Mittwoch wegen der Auswirkungen des Hurrikans "Idalia" den Gesundheitsnotstand für Florida ausgerufen. Rund 70 Einsatzkräfte wurden nach offiziellen Angaben in den US-Staat entsandt. Die meisten Bewohner der gefährdeten, niedrig gelegenen Gebiete seien den Evakuierungsanweisungen und Warnungen gefolgt, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Todesopfer seien nicht bestätigt, hieß es.

Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Sie seien in Richtung des Ostmeers, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, gestartet worden, meldete Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Das Militär ist demnach noch dabei, die Art der Raketen näher zu bestimmen. Nordkorea bestätigte den Raketenstart am Donnerstag.

Russland berichtet von erneuten Angriffen auf die Krim

Moskau - Die Flugabwehr auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim hat nach örtlichen Angaben am späten Mittwochabend einen ukrainischen Marschflugkörper abgeschossen. Das teilte der russische Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Ähnlich äußerte sich das Verteidigungsministerium in Moskau.

Putschisten in Gabun machen General zum Übergangspräsidenten

Libreville/Toledo/Peking - Nach dem Militärputsch in Gabun ist der General Brice Oligui Nguema nach Angaben der Putschisten zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Oligui sei "einstimmig zum Präsidenten des Komitees für den Übergang und die Wiederherstellung von Institutionen, zum Übergangspräsidenten" ernannt worden, sagte ein Offizier in Anwesenheit Dutzender hochrangiger Offiziere in einer am Mittwoch im Fernsehsender Gabon 24 verlesenen Erklärung.

Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess in Linz

Linz - Ein 36-Jähriger steht ab Donnerstag in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht, weil er in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche und Prellungen. Mit jeder weiteren Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen laut Gutachter 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer erinnern. Ein Urteil ist für Freitag geplant.

Van der Bellen mit Ode an Europa in Alpbach, pro Sky Shield

Alpbach/EU-weit/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der "Austria in Europe Days" des Europäischen Forum Alpbach mit einer Ode an Europa und einer Warnung vor "Populisten"aufgewartet. Er bezeichnete Europa als "konstruktive und wohlwollende Weltmacht", die "alles verteidigen" müsse, "was unsere Position schwächen könnte." Dezidiert sprach sich Van der Bellen für einen Beitritt Österreichs zum europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield aus.

