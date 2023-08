Mindestens 63 Tote bei Feuer in Johannesburg

Johannesburg - Mindestens 63 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 43 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, Donnerstagfrüh via Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt.

Fünf Arbeiter bei Zugsunglück in Norditalien getötet

Mailand/Turin - Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Mailand und Turin fünf Menschen bei Gleisarbeiten erfasst und getötet. Zwei weitere Menschen seien in der Nacht auf Donnerstag bei dem Unglück in der norditalienischen Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich um Mitarbeiter eines Unternehmens, das Wartungsarbeiten an der Strecke durchführte, bestätigte die Netzgesellschaft der italienischen Staatsbahnen RFI.

Nach "Idalia": Gesundheitsnotstand in Florida ausgerufen

Washington - Die US-Regierung hat am Mittwoch wegen der Auswirkungen des Hurrikans "Idalia" den Gesundheitsnotstand für Florida ausgerufen. Rund 70 Einsatzkräfte wurden nach offiziellen Angaben in den US-Staat entsandt. Die meisten Bewohner der gefährdeten, niedrig gelegenen Gebiete seien den Evakuierungsanweisungen und Warnungen gefolgt, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Todesopfer seien nicht bestätigt, hieß es.

Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Sie seien in Richtung des Ostmeers, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, gestartet worden, meldete Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Das Militär ist demnach noch dabei, die Art der Raketen näher zu bestimmen. Nordkorea bestätigte den Raketenstart am Donnerstag.

Russische Flugabwehr schoss Drohne bei Moskau ab

Moskau - Die russische Flugabwehr hat offiziellen Angaben zufolge erneut eine Drohne auf den Weg in die Hauptstadt Moskau abgefangen. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte am Donnerstagmorgen mit, das unbemannte Flugobjekt sei zerstört worden. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten oder Schäden. Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen. Die Metropole ist nach russischen Angaben immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenattacken.

15 Tote bei Brand in Wohnhaus auf den Philippinen

Manila - Bei einem Brand in einem zweistöckigen Haus auf den Philippinen sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner seien dem Feuer in Quezon City nahe der Hauptstadt Manila entkommen, weil sie aus den Fenstern im oberen Stockwerk geklettert seien, sagte Nahum Tarroza, Regionaldirektor der Brandschutzbehörde des Inselstaates, am Donnerstag. Das Feuer brach in der Früh in einem Gebäude aus, in dem sich neben Wohnungen auch eine Textilfabrik befindet.

Neues Schuljahr bringt neue Lehrpläne

Wien - Das Schuljahr 2023/24 bringt an den Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen neue Lehrpläne. Außerdem werden die Pflegeschulen normaler Teil des Schulsystems, bisher gab es sie nur als Schulversuch. Viel Wahlfreiheit zwischen den zuletzt erprobten verschiedenen Formen erhalten die Oberstufenschulen. Zumindest die Weichen gestellt werden außerdem für die Zukunft der Lehrerausbildung an den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen.

Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess in Linz

Linz - Ein 36-Jähriger steht ab Donnerstag in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht, weil er in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche und Prellungen. Mit jeder weiteren Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen laut Gutachter 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer erinnern. Ein Urteil ist für Freitag geplant.

