Fünf Arbeiter bei Zugsunglück in Norditalien getötet

Mailand/Turin - Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Mailand und Turin fünf Menschen bei Gleisarbeiten erfasst und getötet. Zwei weitere Menschen seien in der Nacht auf Donnerstag bei dem Unglück in der norditalienischen Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich um Mitarbeiter eines Unternehmens, das Wartungsarbeiten an der Strecke durchführte, bestätigte die Netzgesellschaft der italienischen Staatsbahnen RFI.

Mindestens 73 Tote bei Feuer in Johannesburg

Johannesburg - Mindestens 73 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstag auf der Plattform Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Opferzahl könne weiter ansteigen, so Mulaudzi.

Inflation stieg im August auf 7,5 Prozent

Wien - Die Hoffnung auf eine erneut sinkende Inflationsrate ist mit neuesten der Schnellschätzung der Statistik Austria zunichte gemacht worden. So ist der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Juli bedeutet das einen Anstieg um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Teuerung in Österreich liegt somit um gut 2 Punkte über jener im Euroraum, die laut Eurostat im August bei 5,3 Prozent verharrte.

Menschen in Florida wegen "Idalia" ohne Strom

Washington - Hurrikan "Idalia" ist mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde über den US-Bundesstaat Florida hinweggefegt und hat dabei massive Schäden angerichtet. Bäume stürzten auf Häuser, Straßen wurden überflutet, hunderttausende Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom. Der Wirbelsturm erreichte die nördlich gelegenen Bundesstaaten Georgia und South Carolina, wo er sich zu einem Tropensturm mit schweren Regenfällen und Überschwemmungen abschwächte.

Mietpaket braucht Zustimmung der Opposition

Wien - Das gestern von der Regierung vorgestellte Paket zur Eindämmung der Mieten hat eine Hürde zu überwinden. Denn wie der nunmehr vorliegende Gesetzesentwurf zeigt, ist die Neuregelung als Verfassungsbestimmung angelegt. Das heißt, die Koalition benötigt für einen Beschluss die Zustimmung von SPÖ oder Freiheitlichen.

Grant Shapps wird neuer britischer Verteidigungsminister

London - Nach dem Rücktritt des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace übernimmt der bisherige Energieminister Grant Shapps den Posten. Das kündigte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X an. Shapps dürfte damit auch zu einem wichtigen Gesicht werden, wenn es um die Koordinierung der Hilfen für die Ukraine geht, die sich seit eineinhalb Jahren gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt.

Paris will Mindestpreis für Flugtickets in EU

Paris/Brüssel/Wien - Der französische Verkehrsminister Clement Beaune fordert aus Klimaschutzgründen einen Mindestpreis für Flugtickets in der EU. "Flugtickets um zehn Euro sind mitten im ökologischen Umbau nicht mehr länger möglich", sagte Beaune der aktuellen Ausgabe des Magazins "L'Obs". Er werde seinen EU-Kollegen in den kommenden Tagen einen Vorschlag unterbreiten. Die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist auch für Mindestpreise.

Verfolgungsjagd in Tirol endet mit fünf Festnahmen

Achenkirch/München (Bayern) - Ein voll besetzter Pkw mit einem 27-jährigen Lenker hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Weg von Deutschland nach Tirol eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Um kurz nach 2.00 Uhr hatte die deutsche Polizei ihre Tiroler Kollegen informiert, dass sie einen Pkw verfolgt, der bald die Grenze am Achenpass (Bezirk Schwaz) passieren wird. Dort durchbrach das Auto eine Straßensperre der Polizei. Nachdem Warnschüsse abgegeben worden waren, folgten fünf Festnahmen.

