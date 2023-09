Mindestens 73 Tote bei Feuer in Johannesburg

Johannesburg - Mindestens 73 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstag auf der Plattform Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Opferzahl könne weiter ansteigen, so Mulaudzi.

Inflation stieg im August auf 7,5 Prozent

Wien - Die Hoffnung auf eine erneut sinkende Inflationsrate ist mit der neuesten Schnellschätzung der Statistik Austria zunichte gemacht worden. So ist der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Juli bedeutet das einen Anstieg um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Teuerung in Österreich liegt somit um gut 2 Punkte über jener im Euroraum, die laut Eurostat im August bei 5,3 Prozent verharrte.

Verfolgungsjagd in Tirol endet mit fünf Festnahmen

Achenkirch/München (Bayern) - Ein voll besetzter Pkw mit einem 27-jährigen Lenker hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Weg von Deutschland nach Tirol eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Um kurz nach 2.00 Uhr hatte die deutsche Polizei ihre Tiroler Kollegen informiert, dass sie einen Pkw verfolgt, der bald die Grenze am Achenpass (Bezirk Schwaz) passieren wird. Dort durchbrach das Auto eine Straßensperre der Polizei. Nachdem Warnschüsse abgegeben worden waren, folgten fünf Festnahmen.

Menschen in Florida wegen "Idalia" ohne Strom

Washington - Hurrikan "Idalia" ist mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde über den US-Bundesstaat Florida hinweggefegt und hat dabei massive Schäden angerichtet. Bäume stürzten auf Häuser, Straßen wurden überflutet, hunderttausende Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom. Der Wirbelsturm erreichte die nördlich gelegenen Bundesstaaten Georgia und South Carolina, wo er sich zu einem Tropensturm mit schweren Regenfällen und Überschwemmungen abschwächte.

Mietpaket braucht Zustimmung der Opposition

Wien - Das gestern von der Regierung vorgestellte Paket zur Eindämmung der Mieten hat eine Hürde zu überwinden. Denn wie der nunmehr vorliegende Gesetzesentwurf zeigt, ist die Neuregelung als Verfassungsbestimmung angelegt. Das heißt, die Koalition benötigt für einen Beschluss die Zustimmung von SPÖ oder Freiheitlichen. Vor allem die Sozialdemokraten reagierten jedoch mit harscher Kritik.

Grant Shapps wird neuer britischer Verteidigungsminister

London - Nach dem Rücktritt des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace übernimmt der bisherige Energieminister Grant Shapps den Posten. Das kündigte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X an. Shapps dürfte damit auch zu einem wichtigen Gesicht werden, wenn es um die Koordinierung der Hilfen für die Ukraine geht, die sich seit eineinhalb Jahren gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt.

Sommer 2023 war siebentwärmster der Messgeschichte

Wien - Der heurige Sommer war der siebentwärmste der Messgeschichte. Laut einer vorläufigen Bilanz der Geosphere Austria lag er mit 1,1 Grad über dem Mittel der jüngeren Vergangenheit (1991-2020). Beim Niederschlag (plus sechs Prozent) und bei der Sonnenscheindauer (minus zwei Prozent) bewegte sich der Sommer in etwa im Bereich des vieljährigen Mittels, wie es in einer Aussendung hieß.

Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess in Linz

Linz - Gegen einen 36-Jährigen ist am Donnerstag in Linz der Prozess wegen Mordversuchs eröffnet worden, weil er in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche an Beinen und Prellungen. Mit jeder Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer, ein langjähriger Freund, erinnern.

