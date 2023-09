Mindestens 73 Tote bei Feuer in Johannesburg

Johannesburg - Mindestens 73 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstag auf der Plattform Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Opferzahl könne weiter ansteigen, so Mulaudzi.

Inflation stieg im August auf 7,5 Prozent

Wien - Die Hoffnung auf eine erneut sinkende Inflationsrate ist mit der neuesten Schnellschätzung der Statistik Austria zunichte gemacht worden. So ist der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Juli bedeutet das einen Anstieg um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Teuerung in Österreich liegt somit um gut 2 Punkte über jener im Euroraum, die laut Eurostat im August bei 5,3 Prozent verharrte.

Grüne: Verfassungsschutz soll FPÖ-Jugend überwachen

Wien/St. Pölten - Jenes umstrittene Video, das die Freiheitliche Jugend am Wochenende auf dem Youtube-Kanal "FPÖ TV" veröffentlicht hat, sorgt weiter für Aufregung. Am Donnerstag haben die Grünen eine Überwachung der FPÖ-Jugend durch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gefordert. "Die Freiheitliche Jugend gehört entsprechend eingestuft und auch überwacht", so der Grüne Sicherheitssprecher David Stögmüller im Ö1-"Mittagsjournal".

Ötztal Straße in Tirol ab Samstag wieder für Verkehr frei

Innsbruck/Ötztal/Sölden - Nach dem Hochwasser in Teilen Tirols am Montag haben die Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten vor allem im stark betroffenen Ötztal angedauert. Und dabei konnte das Land am Donnerstag mit einer guten Nachricht aufwarten: Die auf einem bis zu 100 Meter langen Teilstück unterspülte und in weiterer Folge weggerissene Ötztal Straße (B 186) kann bereits am Samstag um 7.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ukrainische Armee rückt im Süden weiter vor

Moskau - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben beim Vorgehen gegen russische Verteidigungslinien im südlichen Gebiet Saporischschja weitere Erfolge erzielt. Dabei seien ukrainische Einheiten südlich des Dorfes Robotyne in Richtung der Nachbarsiedlung Nowoprokopiwka vorgerückt, teilte der Generalstab in Kiew am Donnerstag mit. Die Soldaten setzten sich auf den neu erreichten Positionen fest. Konkretere Angaben zum Vormarsch gab es nicht.

Menschen in Florida wegen "Idalia" ohne Strom

Washington - Hurrikan "Idalia" ist mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde über den US-Bundesstaat Florida hinweggefegt und hat dabei massive Schäden angerichtet. Bäume stürzten auf Häuser, Straßen wurden überflutet, hunderttausende Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom. Der Wirbelsturm erreichte die nördlich gelegenen Bundesstaaten Georgia und South Carolina, wo er sich zu einem Tropensturm mit schweren Regenfällen und Überschwemmungen abschwächte.

Mietpaket braucht Zustimmung der Opposition

Wien - Das gestern von der Regierung vorgestellte Paket zur Eindämmung der Mieten hat eine Hürde zu überwinden. Denn wie der nunmehr vorliegende Gesetzesentwurf zeigt, ist die Neuregelung als Verfassungsbestimmung angelegt. Das heißt, die Koalition benötigt für einen Beschluss die Zustimmung von SPÖ oder Freiheitlichen. Vor allem die Sozialdemokraten reagierten jedoch mit harscher Kritik.

Wirtin überfahren: Zechpreller zurück in Österreich

Linz/Graz - Zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, sind nach Österreich ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte entsprechende Online-Berichte von "Krone" und ORF Radio Oberösterreich. Bis Freitagabend muss entschieden werden, ob Untersuchungshaft verhängt wird.

